黃仁勳、賈伯斯靠它成功 川普、馬斯克因此失控：「創辦人心態」是福或禍？

摘要 川普和馬斯克都具有強烈的創辦人心態，當這項特質用於重視共識的政治治理時，恐成為國家災難。

美國總統川普（Donald Trump）和特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）鬧翻，這不令人意外，因為2個人都有很強勢的個性，當初大家就預測他們蜜月期不會長久。

川普和馬斯克有什麼相似的地方？他們都具有強烈的「創辦人心態」（Founder's Mentality），這種心態過去在美國企業較少見，但近年逐漸成為特色。

傳統的管理哲學是「專業經理人」制，執行長向董事會報告、對股東負責；反之，創辦人則是公司誕生時就有他的存在，扶植公司成長，公司成功很大一部分都歸功於他。川普和馬斯克都是典型的創業者，這也反映在他們管理風格上。

創辦人心態3特質：主人翁精神、前瞻視野、堅忍不拔

一般來說，創辦人心態有3大特質：

第一：強烈的主人翁精神。創辦人把公司當作自己的小孩，投注一切時間與精力，不會推卸責任。

第二：長期投資與前瞻視野。創辦人不在乎短期財務報表好看，他們希望打造長期事業，即使短期沒有利潤。一般財務股東不喜歡創辦人型CEO，因為公司會虧很久。

第三：堅忍不拔與快速調整。創辦人不會遇到挫折就輕易放棄，會盡一切可能把公司救起來；即使面對陌生挑戰，也會迅速學習、調整策略。

典型創辦人：馬斯克、黃仁勳、張忠謀，他們都塑造了企業靈魂

馬斯克是最典型的創辦人，不管是特斯拉、SpaceX、還有xAI，這些事業都有他親力親為的影子，從參與產品設計、製造、行銷到所有事情。對馬斯克而言，公司即等於他個人，但這也害慘特斯拉。近期大家對馬斯克政治立場不認同，以致特斯拉業績一敗塗地。

最經典的「創辦人心態」代表是賈伯斯，他是蘋果創造者，當初曾被逐出公司，但後來又被聘回，再造蘋果，成為世界上最偉大公司。

還有一位傳奇創業家，即我們熟悉的黃仁勳。他擔任輝達CEO已有30多年，美國大公司很少有執行長做這麼長久，黃仁勳塑造了輝達的靈魂與生命、多次在逆境中成功轉型，從遊戲顯卡發展為AI晶片領導者。

台灣具有創辦者精神的企業家首推張忠謀。台積電和張忠謀幾乎可以劃上等號，所有台積電DNA都來自於他，包括商業模式、技術、策略、管理方式與文化價值。

川普把白宮當企業經營，可能演變成大災難

如果把創辦人心態拉到「政府」層級，可能會成為災難，這就是川普總統現狀。川普把白宮當作自己企業經營，但在政府機構必須建立共識，沒有人能專制獨行，否則就變成獨裁。

川普的個性是「只要我喜歡，有什麼不可以？」他常質疑為何要照常規？幕僚告訴他這是慣例，但川普會把過去規則通通推翻，按照個人意志行事。

未來的世界，可能必須在「創辦人心態」和「專業經理人」之間做一平衡。如果一切都循規蹈矩，將缺乏冒險精神；但如果一切依隨老闆任性，恐怕會天下大亂。

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《原文黃仁勳、賈伯斯靠它成功，川普、馬斯克卻因它失控：「創辦人心態」是福或禍？》