快訊

中職／曾率獅隊寫17連勝紀錄 大橋穣辭世享壽79歲

影／新竹縣溯溪驚傳意外 五峰雙龍瀑布45歲教練不幸溺水亡

聽新聞
0:00 / 0:00

美國保險業巨頭遇駭！安聯人壽大量美國客戶個資被竊走

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美國保險業巨頭安聯人壽今天表示，近日有駭客竊取公司在美國大多數客戶、金融專業人士和特定安聯人壽員工的個資。路透
美國保險業巨頭安聯人壽今天表示，近日有駭客竊取公司在美國大多數客戶、金融專業人士和特定安聯人壽員工的個資。路透

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

美國保險業巨頭安聯人壽今天表示，近日有駭客竊取公司在美國大多數客戶、金融專業人士和特定安聯人壽員工的個資。

路透社報導，安聯人壽交給緬因州檢察長的文件未立即公布受影響客戶人數。

根據文件，這起安聯人壽稱之為駭客攻擊的資料外洩事件發生在7月16日，並於隔天被發現。美國科技媒體TechCrunch率先報導這起資料外洩案。

安聯人壽發言人透過電郵聲明告訴路透社：「2025年7月16日，一名惡意威脅行為者入侵北美安聯人壽保險公司（Allianz Life Insurance Company of NorthAmerica）使用的第三方雲端客戶關係管理（CRM）系統。」

聲明提到：「該威脅行為者利用社交工程技術，得以獲取關於大多數安聯人壽客戶、金融專業人士及特定安聯人壽員工的個人識別資料。」

該公司還說，這起事件只涉及目前擁有140萬客戶的美國安聯人壽。

安聯人壽已通報聯邦調查局（FBI），而根據當前調查狀況，沒有證據顯示公司其他系統被入侵。

客戶 美國 保險 駭客

延伸閱讀

川普介入泰柬衝突促停火 貿易談判成斡旋關鍵

外媒揭美國對台灣大罷免結果可能反應！美學者預測8月23日罷免結局

女性專用約會程式 1.3萬用戶個資、7.2萬張照片外洩

68位美國人遭冒名「被就業」 女助北韓IT遠距工作賺巨額資金

相關新聞

美國西南航空急降閃避飛機 乘客被拋飛撞艙頂

美國西南航空一架班機昨天飛往拉斯維加斯途中，為了閃避另一架飛機而在半空中急速下降，導致兩名空服員受傷，乘客表示當時人被拋...

熱門女性交友App遭駭 逾7萬張照片被竊

提供女性網友以匿名方式評論、回顧與男性約會經驗的應用程式（App）Tea，證實發生個資外洩事件，目前已知駭客取得7.2萬...

美國保險業巨頭遇駭！安聯人壽大量美國客戶個資被竊走

美國保險業巨頭安聯人壽今天表示，近日有駭客竊取公司在美國大多數客戶、金融專業人士和特定安聯人壽員工的個資

AI巨頭買人不買公司…獨角獸創辦人竟拋下250員工 引爆矽谷創業圈怒火

想像一下，你辛苦工作多年，終於等到公司要被大廠以30億美元收購的消息，正算著手中股權準備財富自由，一切卻突然化為泡影。

從杜拜到星巴克 為什麼全世界都在瘋「開心果」？

你是否發現，最近咖啡廳、餐廳中，開心果口味的巧克力、咖啡、糕點變得越來越多？

女性專用約會程式 1.3萬用戶個資、7.2萬張照片外洩

號稱可以讓女性安心對男士評頭論足的約會交友應用程式Tea迅速走紅，但1萬3000多名女性用戶的數萬張自拍照、證件照，如今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。