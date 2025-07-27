美國保險業巨頭遇駭！安聯人壽大量美國客戶個資被竊走

美國保險業巨頭安聯人壽今天表示，近日有駭客竊取公司在美國大多數客戶、金融專業人士和特定安聯人壽員工的個資。

路透社報導，安聯人壽交給緬因州檢察長的文件未立即公布受影響客戶人數。

根據文件，這起安聯人壽稱之為駭客攻擊的資料外洩事件發生在7月16日，並於隔天被發現。美國科技媒體TechCrunch率先報導這起資料外洩案。

安聯人壽發言人透過電郵聲明告訴路透社：「2025年7月16日，一名惡意威脅行為者入侵北美安聯人壽保險公司（Allianz Life Insurance Company of NorthAmerica）使用的第三方雲端客戶關係管理（CRM）系統。」

聲明提到：「該威脅行為者利用社交工程技術，得以獲取關於大多數安聯人壽客戶、金融專業人士及特定安聯人壽員工的個人識別資料。」

該公司還說，這起事件只涉及目前擁有140萬客戶的美國安聯人壽。

安聯人壽已通報聯邦調查局（FBI），而根據當前調查狀況，沒有證據顯示公司其他系統被入侵。