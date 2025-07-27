AI巨頭買人不買公司…獨角獸創辦人竟拋下250員工 引爆矽谷創業圈怒火

摘要 AI新創獨角獸Windsurf，被OpenAI收購的談判破裂後。創辦人竟然帶著核心團隊，直接跳槽Google，留下200多名曾為這間新創賣力、等待公司翻身的員工。這不是特例，矽谷的「新創信任契約」正被打破中。

想像一下，你辛苦工作多年，終於等到公司要被大廠以30億美元收購的消息，正算著手中股權準備財富自由，一切卻突然化為泡影。

這，正是AI寫程式新創公司Windsurf員工們的真實遭遇！

28歲的印度裔CEO Varun Mohan，在OpenAI收購案破局後，竟然拋下250名員工，帶著核心團隊投靠Google DeepMind，引爆矽谷創業圈的道德爭議。

獨角獸一日變棄嬰？

在Mohan的領導下，2021年才成立的Windsurf，短短4個月就吸引超過百萬用戶，且目前年營收已超過1億美元，是美國成長最快的AI獨角獸之一。

原先，OpenAI希望能以30億收購該公司，但卻這樁交易案卻因OpenAI與微軟複雜的關係而作罷。起因於微軟擔心Windsurf技術與自家GitHub Copilot產生衝突。

而Google則趁機出手，但提案讓人跌破眼鏡：不是收購整家公司，而是花24億美元挖走Mohan與核心團隊取得技術授權。

也就是說，Windsurf一夕間從獨角獸，變成創辦人帶著核心技術離開的空殼棄嬰。

幸好其對手Cognition出手收購，雖然價格據估計僅約3億美元，但承諾「100%員工都將參與財務收益」，並免除股權行使限制。

Mohan棄船的決定，引爆了矽谷創業圈的怒火。

矽谷人齊聲撻伐「船長棄船」

知名創投家Vinod Khosla在X上痛批：「Windsurf是創辦人拋棄團隊、不與員工分享收益的惡劣範例。我絕對不會再和這些創辦人合作。」

這位身價99億美元的傳奇投資人，曾是OpenAI早期支持者，投資5000萬美元。他將Mohan和WeWork極具爭議的創辦人Adam Neumann相提並論，強調「信任」在創業生態中的重要性。

收購Windsurf殘局的Cognition執行長Scott Wu也加入批評行列，指責Mohan違反了創辦人應該「與船共存亡」的行規。

另一間競爭對手，Replit執行長Amjad Masad在社群媒體積極招攬被拋棄的Windsurf員工。他痛批Mohan打破了矽谷的「社會契約」：「如果拚命工作最後還是可能被出賣，那還有什麼理由加入新創公司？」

另一方的辯護聲

然而並非所有人都批評Mohan。Y Combinator執行長Garry Tan為他辯護，指出超過40名創始工程師獲得7位數報酬，剩餘200人中，只有15名是去年才加入的工程師，大部分都是業務和營運人員。

Tan強調Mohan在極大時間壓力下為投資人保住了23億美元價值，並認為批評聲浪過於嚴苛：「他們建立了偉大的東西，值得更多讚譽而非批評。」

儘管爭議不斷，業界仍認同Mohan在AI開發工具領域的貢獻。他被視為「代理型IDE」（agentic IDEs）的先驅，這種工具將AI整合到整個寫程式的過程中。

新型態併購的隱憂

值得注意的是，Windsurf的人才挖角案並非特例。

近期Character AI、Inflection、Scale AI都經歷類似「分拆式收購」——大科技公司不收購整家公司，而是挖角創辦人和核心人才，取得技術授權。

Scale AI被Meta以140億美元買下49%股權並挖走創辦人，但該公司上週裁員14%，還透露仍在虧損。

但這讓新創員工面臨前所未有的風險。傳統上，他們願意領低薪、拿股權，每週工作100小時，就是希望公司被收購時能分享成果。

但如今，矽谷引以為傲的默契卻岌岌可危。Alpha Partners管理合夥人Steve Brotman直言，這將成爲趨勢：「（因為）這比完全收購更快、更便宜、政治敏感度也較低，特別是在監管審查嚴格的環境下。」

Who is Varun Mohan, Windsurf CEO who triggered a talent war between Google and OpenAI? https://t.co/729tSYcjaF — The Indian Express (@IndianExpress) 2025年7月12日

資料來源：Times of India、Business Insider

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《原文誰還敢為新創賣命？AI巨頭買人不買公司，Windsurf事件讓矽谷夢變調》