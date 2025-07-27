從杜拜到星巴克 為什麼全世界都在瘋「開心果」？

摘要 1.自去年杜拜巧克力店推出開心果巧克力，引發社交媒體熱議後，開心果的熱度大幅上升。 2.開心果在全球飲食市場中逐漸成為新興熱門食材，吸引大品牌如瑞士蓮、星巴克都推出相關口味的產品。 3.開心果的需求激增，特別是在美國加州，已成為全球主要出口產地

你是否發現，最近咖啡廳、餐廳中，開心果口味的巧克力、咖啡、糕點變得越來越多？

這股開心果熱潮，可以溯源到去年引起討論的「杜拜巧克力」。這款巧克力是由杜拜巧克力店Fix Dessert Chocolatier創辦人哈穆妲（Sarah Hamouda）在2021年創造，內餡由磨碎的開心果、開心果醬和芝麻醬混合，加入切碎的酥皮。

這種獨特、充滿異國情調的甜點，吸引不少網紅試吃，在社群媒體上迅速爆紅。

此外，氣候危機加劇全球乾旱，資金紛紛湧入耐旱作物，而開心果因為樹木根系較深，更能抗旱。

《衛報》（The Guardian）指出，這些投資使開心果充斥市場，把這種過去和奢侈劃上等號的堅果，轉變為從咖啡糖漿到沐浴乳都品味得到的平價風味。

美食評鑑網站Yelp的數據顯示，過去一年來，消費者對開心果的興趣激增，使開心果的搜尋量在2024年6月到2025年5月期間，比前一年同期翻了1倍多。

其中「開心果拿鐵」成長1.28倍，「開心果巧克力」更增加89.42倍。

彭博指出，這是美國開心果種植者經過多年海外廣告，遊說爭取進入更多市場後一直盼望的時刻。

開心果經濟持續成長

事實上，全球過去最大的開心果出口國，是其原產地伊朗。但由於開心果具備耐旱、高經濟價值特性，美國加州的種植面積、產量在過去十年間成長迅速，並成為開心果出口的新霸主。

2024年開心果為加州創造近30億美元收入，使其在該州種植的400多種農產品中價值排名第6。

為美國西岸堅果種植商、加工商提供銷售服務的企業Meridian Growers執行合夥人錫安（Jim Zion）就表示，「開心果現在是熱門堅果，每個人都想投入相關產業。」

然而，美國總統川普的對等關稅政策，卻可能為開心果產業的榮景帶來隱憂。美國開心果管理委員會（Administrative Committee for Pistachios）統計，近年來美國開心果約有6至7成銷往海外，2023到2024年產季約有三分之一運往中國。

荷蘭合作銀行（Rabobank）是美國食品業、農業的主要貸款方。該行資深分析師馬加尼亞（David Magaña）表示，今年秋季預計的開心果大豐收，可能對價格造成壓力，加上川普掀起的貿易戰可能威脅其出口市場，更使保持高需求更重要。

因此，代表800多名開心果農的非營利貿易組織——美國開心果種植者協會（American Pistachio Growers）在2024財務年度，也在行銷、推廣上花費1050萬美元，比前一年的990萬美元成長約6％。

開心果成瑞士蓮、星巴克口味新寵

目前，不少大品牌依然推出開心果產品。例如，瑞士蓮（Lindt）過去一年推出多款結合巧克力、開心果的產品，其中一款杜拜風格的巧克力，今年6月開賣後就迅速售罄。

今年冬天，開心果拿鐵也將連續第二年作為季節性產品，出現在全球咖啡連鎖龍頭星巴克的菜單上。

開心果不再只是奢華甜點的點綴，而是全球飲食文化、氣候經濟與地緣政治交織下的新主角。從杜拜風潮席捲社群，到美國種植業傾全力拓展出口市場，這顆小小堅果正悄然改寫全球風味地圖，也成為農業競爭與產業創新的下一個關鍵焦點。

開心果。圖／Ingimage

資料來源：Bloomberg、The Guardian、SpecialityFood、VegNews

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《原文從杜拜到星巴克，為什麼全世界都在瘋開心果？》