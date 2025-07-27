美國西南航空急降閃避飛機 乘客被拋飛撞艙頂

美國西南航空一架班機昨天飛往拉斯維加斯途中，為了閃避另一架飛機而在半空中急速下降，導致兩名空服員受傷，乘客表示當時人被拋離座位。

法新社報導，根據航班追蹤網站資料，這架班機自加州柏班克（Burbank）起飛數分鐘後便驟降數十公尺。

美國單口喜劇演員多爾（Jimmy Dore）在社群平台X上發文表示，當飛機在半空中「急遽」俯衝時，他和「許多人都從座位上飛了起來，頭撞到天花板」。

西南航空（Southwest Airlines）1496號班機的機長告訴乘客，為了閃避一架來機，飛機才會突然俯衝。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，正在「調查這起事件」。

西南航空表示，機組人員「週五（25日）下午對兩次機上交通警報做出反應…並根據警報指示進行爬升和下降」，「航班隨後繼續飛往拉斯維加斯，並順利降落」，並補充說公司已與美國聯邦航空總署聯繫。

西南航空在聲明中表示，無乘客受傷，但兩名空服員「因為受傷正接受治療」。

根據航班追蹤網站FlightAware，該班機當時在加州柏班克附近，與一架霍克獵人（Hawker Hunter）Mk58戰鬥機位於相同空域。

美國媒體報導，該架霍克獵人戰機屬私人所有。