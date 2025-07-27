快訊

天然利尿劑、有益心血管健康 營養師推薦夏天該吃西瓜8大理由

南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

美國西南航空急降閃避飛機 乘客被拋飛撞艙頂

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
西南航空一架波音737型客機25日自南加州布班克機場起飛後不久，出現差點空中相撞事件。 美聯社
西南航空一架波音737型客機25日自南加州布班克機場起飛後不久，出現差點空中相撞事件。 美聯社

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

美國西南航空一架班機昨天飛往拉斯維加斯途中，為了閃避另一架飛機而在半空中急速下降，導致兩名空服員受傷，乘客表示當時人被拋離座位。

法新社報導，根據航班追蹤網站資料，這架班機自加州柏班克（Burbank）起飛數分鐘後便驟降數十公尺。

美國單口喜劇演員多爾（Jimmy Dore）在社群平台X上發文表示，當飛機在半空中「急遽」俯衝時，他和「許多人都從座位上飛了起來，頭撞到天花板」。

西南航空（Southwest Airlines）1496號班機的機長告訴乘客，為了閃避一架來機，飛機才會突然俯衝。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，正在「調查這起事件」。

西南航空表示，機組人員「週五（25日）下午對兩次機上交通警報做出反應…並根據警報指示進行爬升和下降」，「航班隨後繼續飛往拉斯維加斯，並順利降落」，並補充說公司已與美國聯邦航空總署聯繫。

西南航空在聲明中表示，無乘客受傷，但兩名空服員「因為受傷正接受治療」。

根據航班追蹤網站FlightAware，該班機當時在加州柏班克附近，與一架霍克獵人（Hawker Hunter）Mk58戰鬥機位於相同空域。

美國媒體報導，該架霍克獵人戰機屬私人所有。

美國 航班 飛機

延伸閱讀

中職／妻搭機來台猝死今解剖 魔鷹現身殯儀館神情哀戚

傳賴清德總統將在美宣布採購飛機 華航董事長回應

真有那麼急？日網紅分享「搭機3瞬間」：不懂台灣人忙什麼

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

相關新聞

美國西南航空急降閃避飛機 乘客被拋飛撞艙頂

美國西南航空一架班機昨天飛往拉斯維加斯途中，為了閃避另一架飛機而在半空中急速下降，導致兩名空服員受傷，乘客表示當時人被拋...

熱門女性交友App遭駭 逾7萬張照片被竊

提供女性網友以匿名方式評論、回顧與男性約會經驗的應用程式（App）Tea，證實發生個資外洩事件，目前已知駭客取得7.2萬...

日本：5500億美元投資計畫 可能資助台晶片商在美建廠

負責與美國協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天表示，與美國達成的貿易協議包含1項5500億美元投資計畫，相關資金可...

標普500、那指連袂再創歷史新高 本周美股行情面臨三考驗

標普500指數上周五（25日）連五日上漲，和那斯達克綜合指數連袂再創歷史新高，主要受到企業財報穩健以及美國可望和各國達成...

特斯拉機器人生產慢半拍…目標5,000台 僅完成數百台

科技媒體The Information報導，特斯拉旗下Optimus人形機器人截至目前為止僅生產數百台，和執行長馬斯克公...

英特爾將分拆網通部門

英特爾（Intel）25日表示，公司計劃將網路通訊部門拆分出去，成為獨立的公司，現在已經展開尋找投資人的程序。英特爾在新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。