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熱門女性交友App遭駭 逾7萬張照片被竊

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
女性專用的約會程式Tea遭駭，用戶的個資及照片外洩。 美聯社
女性專用的約會程式Tea遭駭，用戶的個資及照片外洩。 美聯社

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提供女性網友以匿名方式評論、回顧與男性約會經驗的應用程式（App）Tea，證實發生個資外洩事件，目前已知駭客取得7.2萬名用戶照片。

路透社報導，應用程式Tea發言人今天證實遇駭，並表示公司偵測到「有人未經授權擅闖系統」，約7.2萬張張照片外洩，包括用於核對帳戶身分的1.3萬張自拍照和身分證明照片，也包括5.9張來自貼文、評論和私訊的照片。

公司在聲明中指出：「我們已接觸第三方線上資安專家，正日以繼夜地確保系統安全。」公司補充說，沒有電郵和電話號碼外洩，且受到影響的僅限於2024年2月之前註冊的用戶。

這次駭客事件最早昨天由404 Media對外披露。

應用程式Tea的理念為「女性約會不該在人身安全上讓步」。女性通過審核註冊之後，這個平台讓她們以類似評價網站Yelp的方式，匿名分享感興趣對象的資訊。

這款人氣不斷攀升的應用程式在社群平台Instagram表示，過去幾天有超過200萬名使用者提出註冊申請。

在Tea註冊時，用戶會被要求提供自拍照，據公司表示，這些自拍照會在審核完成後被刪除。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）本週報導指出，Tea近日竄紅，主因有女網友在TikTok分享經驗，說拜這個應用程式之賜，她們這才掌握到自己在其他交友網站配對的對象是「渣男」，過去有疑似施暴、性侵或家暴的紀錄。

Tea的服務條款說公司對誹謗採零容忍政策，部分男性也表示曾成功要求Tea下架某些貼文。

然而，部分男性表示，Tea上有部分評論是針對長相，或在已告吹戀情上提供女方片面之詞。有人擔心，這款應用程式的設計恐引發網友群起圍攻某1個人。

應用程式

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