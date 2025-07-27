影／波音又出事！疑起落架故障失火冒煙 173名乘客驚險逃生畫面曝

每日郵報報導，美國航空一架波音737 MAX 8客機26日發生故障，準備起飛時發現起落架出問題，機上乘客被迫緊急疏散。根據社群影片可見，機身前方底部疑似失火，冒出濃濃黑煙，同時有多名乘客順著氣墊滑梯滑出逃生，過程中不少人不慎栽跟頭，足見情況急迫，令人膽戰心驚。

根據美聯邦航空總署，美航編號AA3023航班原定26日下午1時12分由丹佛飛往邁阿密，不過在34L跑道起飛期間疑似遭遇起落架故障，機上173名乘客與6名機組員緊急疏散。

根據社群流傳影片，當時飛機前半底部可見火苗燃燒，並冒出陣陣黑煙，另一邊乘客緊急逃生，有家長急忙一手抱著孩童、一手拿行李，還有人順著氣墊滑梯逃生時驚惶不慎栽跟頭，眾人到地面後紛紛快跑離開現場，可見情況急迫。

根據每日郵報報導，現場有5人受傷並當場接受治療，另有1人被送往當地醫院，所幸傷勢屬於輕傷。

目前仍不清楚起飛時究竟發生什麼問題，不過美航一名發言人表示，飛機其中一個輪胎出現維修問題，必須停飛接受檢查。

這起事件造成丹佛機場超過200架航班延誤，該公司另已安排乘客於稍晚改搭另一架飛機前往邁阿密。