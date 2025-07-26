精品業財報密集登場 市場緊盯四大變數押後市反彈

繼精品業龍巨頭路易威登酩軒（LVMH）集團之後，Gucci母公司開雲（Kering）、愛馬仕（Hermes）和Prada，本周將陸續發布上季財報。市場押注奢侈品市場將展露復甦跡象，也將關注幾大趨勢，以全面掌握高端消費者的動向。

首先是日本市場的疲軟態勢。卡地亞母公司歷峰集團在止於6月的三個月間，在日本銷售年減15%，遠不如去年同期的59%年增幅。Burberry也表示，上季日本市場「業績遭遇挑戰」；義大利奢侈品牌Moncler則說，日本是唯一負成長的亞洲市場。

匯率波動向來是奢侈品業者的長期隱憂，上季尤為明顯，因去年同店銷售基期高。去年日圓重貶，帶動日本觀光與奢侈品消費激增，如今各大品牌面臨市況重新平衡的挑戰。

不過，一些業者指出，日本觀光退燒，以及在歐洲類似但程度較輕的情況，使其他特定市場的國內支出有所起色。

另一個趨勢是美國奢侈品銷售躍增。儘管消費者屏息觀望關稅影響，數個奢侈品牌第2季在美銷售增強。Burberry、歷峰集團、Moncler和Brunello Cucinelli等品牌，均透露第2季在美銷售成長。

但各家公司也說，目前尚不清楚這波成長有多少是因為美國消費者趕在關稅全面生效前購買所致。另外，奢侈品牌近幾季也聚焦於美國市場，以彌補關鍵的中國市場需求持續疲軟的情況。

然而，美國關稅仍對多數歐洲精品品牌前景構成壓力，這些品牌高度依賴以「在地生產」作為其品牌價值的一環。許多業者因此透露，未來幾季將需漲價，以因應新增成本。

Brunello Cucinelli預告，將在美國市場漲價3%-4%；Moncler表示，未來12個月將實施「中個位數百分比」的漲幅。Burberry則說，去年起已著手調整價格。

最後，產品類別仍是奢侈品市場表現分歧的一個根本因素，品牌吸引力與產品類型同等重要。

歷峰集團在珠寶領域表現持續亮眼，但旗下手表業務則相對疲弱。另外，LVMH持續面臨珠寶與皮件部門需求疲軟的挑戰；相較下，愛馬仕的皮製手提包業績持續強勁。

巴克萊銀行歐洲奢侈品研究主管馬卓（Carole Madjo）預期，愛馬仕30日公布財報時，皮製品仍將是主要成長動力。