標普500、那指連袂再創歷史新高 本周美股行情面臨三考驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
標普500指數25日連五日上漲，和那斯達克綜合指數連袂再創歷史新高。 路透
標普500指數25日連五日上漲，和那斯達克綜合指數連袂再創歷史新高。 路透

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標普500指數上周五（25日）連五日上漲，和那斯達克綜合指數連袂再創歷史新高，主要受到企業財報穩健以及美國可望和各國達成貿易協議所提振。美股行情本周將面臨三重考驗，包括「科技七雄」財報、聯準會（Fed）決策動向、以及美國和各國敲定貿易協議的最後期限。

在工業和原物料類股帶動下，標普500指數上周五上漲0.4%，那斯達克上漲0.2%，道瓊工業指數也上漲0.5%。標普500指數7月以來已九度創下新高，創下2021年8月以來單月紀錄；那斯達克本月13度收在新高，也寫下近五年來最多單月創新高紀錄。

標普500指數周線上漲1.5%，那斯達克和道瓊指數分別上漲1%和1.3%。

英特爾（Intel）因暗示放棄開發14A製程，上周五崩跌8.5%，台積電（2330）ADR則上漲1.7%，費城半導體指數接近平盤。一周下來，台積電ADR漲2.2%，費半跌1.5%。

Nationwide投資研究主管海克特（Mark Hackett）說：「美股持續穩步上漲，很多投資人原先擔心的情況最終並未發生。原本做空的機構投資人多數已認賠回補，而資金布局尚無過熱跡象。」

美國和各國貿易協議續有進展、經濟數據優於預期，企業也展現韌性，化解美股過熱疑慮。據彭博資訊彙整數據，超過八成的標普500成分股企業繳出優於預期的財報，比率是2021年來最高。

這波漲勢能否延續，就看本周的進展。首先是科技七雄財報的表現，Meta和微軟在周三，亞馬遜和蘋果則在周四盤後公布財報。市場最關注的是這些公司的AI支出。不過，AI帶來實際獲利尚不明朗下，這些投資是否合理，也有不少疑問。

還有Fed周三（台北時間周四凌晨）的決策會議，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易幾乎一致預料Fed會維持基準利率在4.25%至4.50%的區間。Fed主席鮑爾在會後記者會上，媒體料將追問Fed獨立性的問題。

本周還有美國7月就業報告（周五），以及個人消費支出（PCE）物價（周四），目前看來川普關稅措施尚未明顯衝擊就業和物價。

最後，投資人還得面對8月1日的關稅期限。川普周五表示「有五成機會能和歐盟達成協議」，至於加拿大可能根本不會談，而是直接加徵關稅。

Fed 財報

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