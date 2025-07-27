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英特爾將分拆網通部門

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

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英特爾（Intel）25日表示，公司計劃將網路通訊部門拆分出去，成為獨立的公司，現在已經展開尋找投資人的程序。英特爾在新執行長陳立武上任後，致力精簡公司營運，這規劃正是其中一環。

陳立武挽救這家曾是指標晶片大廠的規畫，是把重點放在去除非核心資產、縮小重大投資的規模和花費、裁減人力這幾個面向。

路透在5月時就曾報導，英特爾考慮將公司先前財報中稱為NEX部門的網通事業分離出去。NEX部門製造通訊設備所用的晶片，根據2024年財務申報文件，年營收58億美元，占公司整體銷售11%。今年第1季起，NEX被併入資料中心暨個人電腦這個事業群裡，沒有再獨立列出營收數字。

公司在以電子郵件發出的聲明中表示：「就像Altera一樣，我們還是錨定投資人，鎖定未來成長；當公司營運走強，我們也能獲益。」

英特爾4月同意把在Altera可程式化晶片事業擁有的多數股權，賣給私募股權公司銀湖（Silver Lake）。交易中Altera的估值只有87.5億美元，僅是英特爾2015年買價的一半左右。

英特爾歷經多年發展失誤，高資本支出的製造策略又導致虧損日增，陳立武臨危受命，要復興公司，也需努力在快速興起的人工智慧（AI）市場中找到立足之地。

財務 規模 投資人

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