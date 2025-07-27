特斯拉機器人生產慢半拍…目標5,000台 僅完成數百台

科技媒體The Information報導，特斯拉旗下Optimus人形機器人截至目前為止僅生產數百台，和執行長馬斯克公開訂下的今年至少生產5,000台目標相比進度嚴重落後，這對亟需大受歡迎新產品的特斯拉而言無疑是壞消息。

消息人士向The Information透露， 和其他人型機器人同業一樣，如何生產與人類雙手一樣靈巧的機器人雙手，是特斯拉面臨的一大挑戰。根據知情人士說法，特斯拉仍持續改良Optimus最新版雙手，目前尚未提高產量，缺乏雙手或小手臂導致一些已大致完成的Optimus機型持續閒置於特斯拉工廠。

馬斯克今夏稍早離開美國總統川普核心圈後，據傳已將較多心力放在Optimus，尤其是解決與這台機器人雙手有關的技術問題，但一些內部動盪也在同一時間來襲。為特斯拉效力九年的Optimus工程主管柯瓦克（Milan Kovac）6月離職，馬斯克旗下事業再損失一名大將。特斯拉也已對一名前Optimus員工與其他人聯手創立的新創公司Proception提起訴訟，指控這名前員工竊取機器人商業機密。

特斯拉律師在訴訟文件中說：「特斯拉未公布Optimus歷年精確投資金額，但研發成本已達到數十億美元。」

機器人產業部分人士質疑，開發有許多關節和感測器、媲美人類雙手的機器人雙手，是否為不必要的額外工作，認為設計成簡單夾子靈活度就足以完成大多數任務，這麼做也能讓成本大幅下降。特斯拉一些員工也坦承，並非所有工作機器人雙手都需要五根手指，例如在工廠工作就不需要。

特斯拉上周公布第2季總營收比一年前同期下滑12%，馬斯克並警告特斯拉未來幾季處境可能很艱困。不過，馬斯克也大肆宣揚Optimus，預測這台機器人最終可能搶走特斯拉電動車事業光彩，並帶動特斯拉市值攀上25兆美元。