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財報AI支出、Fed決策、8月1日大限 連創新高美股將面臨三重考驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股連創新高，做空的機構投資人多數認栽繳械。路透
美股連創新高，做空的機構投資人多數認栽繳械。路透

標普500指數周五連五日上漲，和那斯達克綜合指數連袂再創歷史新高，受企業財報穩健以及美國可望和各國達成貿易協議所提振。美股連創新高的行情下周將面臨多重考驗，包括「科技七雄」財報、聯準會（Fed）決策動向，以及美國和各國敲定貿易協議的最後期限。

在工業和原物料類股帶動下，標普500指數周五上漲0.4%，那斯達克上漲0.2%，道瓊工業指數也上漲0.5%。標普500指數7月以來已九度創下新高，創下2021年8月以來單月紀錄；那斯達克本月13度收在新高，也寫下近五年來最多單月創新高紀錄。

標普500指數本周上漲1.5%，那斯達克和道瓊指數分別上漲1%和1.3%。

英特爾（Intel）因暗示放棄開發14A製程，周五崩跌8.5%，台積電ADR則上漲1.7%，費城半導體指數接近平盤。一周下來，台積電ADR漲2.2%，費半跌1.5%。

Nationwide投資研究主管海克特（Mark Hackett）說：「美股持續穩步上漲，很多投資人原先擔心的情況最終並未發生。原本做空的機構投資人多數已認賠回補，而資金布局尚無過熱跡象。」

美國和各國貿易協議續有進展、經濟數據優於預期，企業展現也展現韌性，化解美股過熱的疑慮。據彭博資訊彙整數據，超過八成的標普500成分股企業繳出優於預期的財報，這比率是2021年以來最高。

這波漲勢能否延續，就看下周的進展。首先是科技七雄財報的表現，Meta和微軟在周三，亞馬遜和蘋果則在周四。市場最關注的是這些公司的人工智慧（AI）支出。不過，AI帶來實際獲利尚不明朗的情況下，這些投資是否合理，也有不少疑問。

同時，還有Fed周三（台北時間周四凌晨）也是9月前最後一次決策會議，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易幾乎一致預料Fed會維持基準利率在4.25%至4.50%的區間。Fed主席鮑爾在會後記者會上，媒體將追問Fed獨立性的問題。

下周還有美國7月就業報告（周五），以及個人消費支出（PCE）物價（周四），目前看來川普關稅措施尚未明顯衝擊就業和物價。

最後，投資人還得面對8月1日的關稅期限。川普周五表示「有五成機會能和歐盟達成協議」，至於加拿大可能根本不會談，只是直接加徵關稅。

關稅不確定性仍高，投資人反應倒很冷靜，屆時企業獲利展望和消費者面臨的物價壓力也更明朗。周五公布上月企業在耐久財支出已呈現疲態。

Fed 指數 標普

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