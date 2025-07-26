泡沫警訊？NVIDIA、迷因股齊飆 投資人奮勇在壓土機前撿銅板

華爾街今夏漲聲不斷，已把美股估值拱上直逼歷史高點，分析師紛紛警告市況已狂熱到進入泡沫領域。

本月來，美股標普500指數迭創新高，美國公司債與公債殖利率差距收斂到接近數十年來最低點，翻轉4月初「解放日關稅」觸動市場大跌的頹勢。

美國總統川普簽署貿易協議後，進口關稅確定將升至數十年來最高，例如日本將面臨15%的關稅，但市況仍熱得冒泡，因為拍板定案的關稅稅率不像「解放日」當天宣布的那麼嚴苛，且全面貿易戰可望避免，讓市場大鬆一口氣。

資產管理集團Research Affiliates創辦人兼董事長阿諾特指出，以標普500指數來看，不論是股價營收比（P/S）、股價現金流量比（P/CF）、股價淨值比（P/B），還是本利比（P/D），「全都接近紀錄水準」。例如，彭博資料顯示，標普500現在的股價營收比超過3.3倍，創空前新高。

阿諾特形容，今天投資人鎖定一小撮巨型科技股，就好比「在壓路機前撿銅板」。他說：「市場給當紅人工智慧（AI）熱門股的價位，好像他們將來都不會遭遇競爭似的。」

高價科技股最近紛紛飆新高，讓輝達（Nvidia）成為第一家市值衝破4兆美元大關的上市公司。

同時，2021年「迷因股」狂熱捲土重來，散戶投資人爭先恐後搶進攝影機製造商GoPro和甜甜圈連鎖店Krispy Kreme股票；比特幣上周首度漲上12萬美元；投機熱潮也擴及企業信貸，高評級公司債與美國基準公債殖利率的利差縮小至0.8個百分點，接近2005年來最低水準。

品浩（PIMCO）投資長艾達信說：「我認為，正開始見到一些初步跡象，可與1990年代末、2000年代初的網路泡沫相提並論。這種樂透彩券心態猶存...是危險的圈套。」

巴克萊銀行美股衍生性商品策略主管巴斯卡指出，該行的「股市狂熱」指標現已升到平常水準的兩倍，進入往年與資產泡沫相對應的領域。他說：「（這項指標）清楚顯示，市場太亢奮了。」