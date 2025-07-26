傳特斯拉舊金山灣區推Robotaxi 配安全駕駛員

美國媒體今天報導，電動車大廠特斯拉準備最快於本週末在舊金山灣區推出配有安全駕駛員的自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，希望在電動車銷量下滑的情況下迅速擴張。

路透社引述美國「財經內幕」（Business Insider）報導，Robotaxi業務的成功對特斯拉（Tesla）至關重要。執行長馬斯克（Elon Musk）曾警告，由於政策對電動車產業不利，公司未來幾季將會很辛苦，這項服務與自動駕駛軟體的收入預計明年底才會開始顯現。

特斯拉上個月在德州奧斯汀（Austin）啟動小規模的Robotaxi服務試營運，出動約12輛Model Y休旅車，搭載少數受邀乘客，並安排人類安全監控員坐在副駕駛座。

馬斯克本月23日在財報電話會議上並未透露何時撤掉安全監控員，這對特斯拉而言是一筆很大的成本。

報導引述一份內部員工備忘錄指出，公司計劃在灣區（Bay Area）推出Robotaxi服務，屆時將有人坐在駕駛座，駕駛員可以使用方向盤與煞車來控制車子。

報導還說，Robotaxi服務將在限定區域接送部分受邀的特斯拉車主，這些車主需支付費用，服務範圍涵蓋灣區大片地區，包括馬林（Marin）、多數東灣（East Bay）地區、舊金山，並向南延伸至聖荷西（San Jose）。

隨著特斯拉舊款電動車產品銷量暴跌，馬斯克已將公司重心轉向機器人和自動駕駛計程車業務。特斯拉上兆美元的市值，很大程度取決於這些投資的成效。

另外，根據美國科技新聞網站The Information報導，特斯拉目前僅生產數百台擎天柱（Optimus）人形機器人，遠遠落後於馬斯克今年至少生產5000台的目標。

路透社無法獨立核實上述美媒報導，特斯拉未立即回應置評請求。