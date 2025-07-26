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川普為美元走弱辯護：可以賺更多錢

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普25日表示，他喜歡強勁的美元，但匯率走弱的美元可以賺更多錢，指強勁的美元無法吸引觀光客到美國，也不利於出口。

川普25日出發訪問蘇格蘭，預計訪問坦柏利（Turnberry）和亞伯丁（Aberdeen），並計畫於訪問期間與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，完善兩國先前達成的貿易協議；川普也指出，他預計27日與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），討論雙邊貿易協議。

川普25日受訪時也提到說，他喜歡強勁的美元，但雖然強勁的美元聽起來很好，但不能吸引觀光客，也不利於售出拖曳機、卡車，「你不能賣任何東西」；川普說，強勁的美元只對通膨有利。

自從川普上任後，美元持續走弱，根據報導，美元過去六個月以來累計貶值約10%。

川普表示，美元走弱有利美國製造商，並以舉重型機械製造商Caterpillar（CAT.N）為例，指該公司股價上個月上漲16%。

川普坦言說，美元走弱是不好聽，但可以賺很多錢；川普也強調說，是比較弱的美元，而非弱的美元；川普也說，強勁的美元讓人感覺很好，他也喜歡強勢美元。

川普 美國 美元 觀光客

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