聽新聞
0:00 / 0:00
美國務院發官方影片 力促半導體在美國生產製造
美國國務院日前在社群網絡上發布官方影片，指半導體應該在美國製造，不但可以保護國家安全，還可以增加經濟成長，並為美國民眾創造更多高收入的工作機會。
國務院16日在臉書上發布一則長1分33秒的影片，主打半導體應該在美國製造；影片中訪問一名來自Greater Phoenix Economic Council的代表指出，過去約40年來，半導體生產製造的投資外溢到其他國家，很不幸地，卻不是在美國。
環球晶圓的代表歐德瑞（Brent Omdahl）則在影片中表示，政府將半導體在美國生產製造視為國家的優先事項，不只是為了國家安全，也是為了國防。
影片並指出，半導體在美國生產製造會為美國帶來高收入的工作機會，並創造半導體生態環境；歐德瑞說，每一個半導體工作將在地方社區支持5.7個工作機會。
美國4月宣布對等關稅之後，也依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅；美國總統川普多次表示，如果產業到美國生產，就不用課徵關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言