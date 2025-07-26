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美國務院發官方影片 力促半導體在美國生產製造

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院日前在社群網絡上發布官方影片，指半導體應該在美國製造，不但可以保護國家安全，還可以增加經濟成長，並為美國民眾創造更多高收入的工作機會。（路透）
美國國務院日前在社群網絡上發布官方影片，指半導體應該在美國製造，不但可以保護國家安全，還可以增加經濟成長，並為美國民眾創造更多高收入的工作機會。（路透）

美國國務院日前在社群網絡上發布官方影片，指半導體應該在美國製造，不但可以保護國家安全，還可以增加經濟成長，並為美國民眾創造更多高收入的工作機會。

國務院16日在臉書上發布一則長1分33秒的影片，主打半導體應該在美國製造；影片中訪問一名來自Greater Phoenix Economic Council的代表指出，過去約40年來，半導體生產製造的投資外溢到其他國家，很不幸地，卻不是在美國。

環球晶圓的代表歐德瑞（Brent Omdahl）則在影片中表示，政府將半導體在美國生產製造視為國家的優先事項，不只是為了國家安全，也是為了國防。

影片並指出，半導體在美國生產製造會為美國帶來高收入的工作機會，並創造半導體生態環境；歐德瑞說，每一個半導體工作將在地方社區支持5.7個工作機會。

美國4月宣布對等關稅之後，也依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅；美國總統川普多次表示，如果產業到美國生產，就不用課徵關稅。

美國 關稅 半導體

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