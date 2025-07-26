巴西稀土儲量世界第2 缺加工增值失主導地位

根據巴西地質調查局統計資料，巴西擁有世界第2大稀土儲量，約2100萬噸，僅次於中國，但巴西開採的大部分稀土仍以原始狀態出口，沒有加工或增加附加價值。

巴西新聞網站g1報導，稀土對於風力渦輪機、電動汽車、晶元、衛星和醫療設備等現代技術至關重要，巴西的地質優勢讓巴西政府看到發展國家工業的機會，斥資進行礦產研究及新區域和可開採尾礦的地質測繪。

中國在這些礦產的生產鏈中占據主導地位，美國與中國的貿易和政治爭端加劇對關鍵資源的爭奪，作為供應商多元化戰略的一部分，美國表示對巴西礦產深感興趣。

美國對巴西礦產的興趣並非憑空產生。自4月以來，川普政府一直在重組戰略貿易協定，例如與烏克蘭簽署在受戰爭影響地區勘探稀土的夥伴關係，以及最近與中國簽署的貿易協定，暫時允許部分稀土金屬和永磁合金出口。

但美國政府也在繼續打造稀土自主供應鏈，以求在未來6個月到1年內增加美國國內稀土磁鐵的供應。

巴西聖保羅大學（USP）理工學院教授蘭德格拉夫（Fernando Landgraf）表示，稀土是綠色經濟的基礎，如果巴西能夠將科學、工業和外交結合起來，巴西就有可能成為新全球經濟的主角；反之，將重複出口原材料和進口高附加價值產品的模式。