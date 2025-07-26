打造國家碳抵換計畫 厄瓜多攜手碳權認證機構GS

厄瓜多與國際碳權認證機構黃金標準（Gold Standard,GS）建立合作夥伴關係，正式將對方納入國家溫室氣體抵換計畫（PECC）中。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，厄瓜多環境、水資源與生態轉型部（MAATE）7月17日與黃金標準簽署合作備忘錄（MoU）。

厄瓜多國家溫室氣體抵換計畫設立於2023年，盼透過制訂碳抵換標準，撐起厄瓜多全面的零碳排計畫，以達成國家氣候目標。

為期兩年的合作將確立MAATE與黃金標準之間的合作藍圖，以推動相關計畫落實。

雙方將聚焦於找出現有作業流程不足之處、制訂碳權認證機制，並強化在地審核人員的能力。

技術交流將涵蓋市場與非市場機制、碳權登錄系統的運作以及認證實務。這份合作備忘錄是厄瓜多氣候政策中的重要一步，為提升厄瓜多碳市場的公信力與效能鋪路。