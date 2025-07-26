土耳其央行意外降息，是3月來首見，重啟當時因逮捕反對黨領袖掀起市場動盪突然喊停的降息循環。

央行貨幣政策委員會24日宣布一口氣調降基準利率3個百分點，從46%砍到43%。彭博訪調經濟學家原先平均預測降幅為2.5個百分點。

至此，央行基準利率幾乎重返3月時的42.5%，也就是伊斯坦堡市長伊瑪莫魯——總統厄多安主要政敵——3月19日遭逮捕前夕的水準。

央行聲明，未來是否進一步降息，每場政策會議將視通膨展望逐次評估。6月通膨年增率降至35%，降幅比預期大，且已從去年5月的75%顛峰大幅滑落；央行年底通膨目標為24%。

貨幣政策委員會說：「貨幣政策緊縮立場將維持到物價穩定達標為止，這將透過國內需求趨緩、土耳其里拉實質升值和通膨預期改善，促進通膨減緩過程。」

降息幅度超出預料，令一些投資人措手不及，因為與央行最近傳達的訊息相左。央行總裁卡拉漢本月表示，將密切觀察存款利率，暗示降息會謹慎行事。

分析師說，央行決策官員或許認為，市場既已恢復平靜，所以再次寬鬆貨幣政策，但政治風險仍可能使土耳其資產行情翻盤。

央行宣布降息之後，土耳其主要股價指數盤中勁漲1.5%。土耳其里拉行情變動不大，報40.48里拉兌1美元。此外，土耳其10年期公債價格下挫，殖利率升上31.37%。

另外，俄羅斯央行25日一如預期降息2個百分點，將利率調降至18%。