東京7月核心CPI增幅 不如預期

日本全國物價領先指標的東京核心消費者物價指數（CPI），7月年升2.9%，低於預期的3%，也是連續第二個月放緩，但由於仍遠高於日本銀行（央行）的2%目標，再加上日本與美國本周達成貿易協議，因此預料日銀今年有可能再次升息。

日本政府25日公布數據顯示，受到暫時性因素影響，東京7月剔除生鮮食品核心CPI比去年同期攀升2.9%，低於6月的3.1%，且是3月來首次低於3%。東京都廳夏季減免部分水費，加上能源價格回落，協助抑制通膨，例如7月水費成本大減34.6%，減幅是1971年來最大。

東京7月剔除生鮮食品與能源價格的核心－核心CPI則年升3.1%，漲幅與上月持平，符合經濟學家預期。

彭博經濟學家分析，東京7月核心CPI通膨率放緩幅度超乎預期，原因也包括政府去年同期取消能源補貼所導致的高基期效應，因此最新通膨數據雖降溫，但先前米價飆漲、勞動力成本所增加帶來的成本壓力，仍傳向加工食品和餐飲業。這些數據應該仍會鼓勵日銀繼續逐步升息。

同時，知情人士表示，美日本周達成的貿易協議，也為日銀考慮升息開啟大門，因為日銀先前表示，暫停升息周期的原因是貿易談判不確定性。雖然這也暗示著，在本月31日結束的政策會議上，日銀官員將不會急著調升基準利率，因為他們還在等著評估關稅的可能影響。

知情人士說，只要美國對日本的對等關稅稅率接下來維持不變，日銀官員預料至少年底前就能蒐集到足夠數據判斷升息是否得宜。日銀在評估可能性時也將關注日本的物價趨勢。

日本與美國的協議把對汽車和所有日本出口品的關稅稅率定在15%，低於原先對汽車實施和威脅對所有出口品課徵的25%。

知情人士說，日銀官員認為這次貿易談判結果大致還在他們的預期範圍，日銀的整體經濟展望可能不需要大幅變更。日銀先前已多次表達自身立場，一旦其經濟展望獲得實現，就會進行升息。