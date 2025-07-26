美銀：美股泡沫化風險增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國銀行（BofA）策略師表示，隨著貨幣政策和金融監管一起寬鬆，美國股市泡沫化的風險正在提升。

彭博資訊報導，美銀策略師哈奈特為首的團隊在報告中表示，隨著美國、英國、歐洲和中國大陸的央行陸續調降借貸成本，過去一年的全球政策利率已從4.8%下滑至4.4%，並預料將在未來12個月進一步下滑至3.9%。

但在此同時，美國決策官員也正在考慮調整監管規定，好讓美國的散戶投資人比率得以提升。哈奈特表示，「更多的散戶將帶來更高的流動性，同時也帶來更大的波動和更大的泡沫」。

哈奈特已準確預測國際股市今年表現將優於美股。在他去年12月警告美股開始看似泡沫化後，標普500指數一度下探多達18%。

哈奈特今年6月再度表示，在預期降息的背景下，美股最終可能會泡沫化。

另外，根據美國金融業監管局的最新數據，截至6月，美國的融資餘額達到1兆79.6億美元，首次，創歷史新高，較5月激增9.5%，是連續第二個月增加，也是2020年11月以來最大單月增幅。

美國 美股

延伸閱讀

鴻海子公司再砸6.9億元 注資美國電動車事業

泰福攻美國CDMO商機 盛保熙：關稅風險可控

學者：台灣之於台積電是航空母艦 不須擔憂技術外移

美銀分析2因素推升美股風險 「更多散戶帶來更大泡泡」

相關新聞

美禁售做白工？輝達高階晶片流入陸 大多來自美超微

英國金融時報廿四日引述銷售合約、公司文件及多位知情人士報導，美國加強晶片出口管制後的三個月內，價值至少十億美元的輝達先進...

視察聯準會！川普再籲鮑爾降息：我相信他會做正確決定

美國總統川普廿四日又一次說，美國利率太高，應該降息，且美國經濟正蓬勃發展，利率是最後缺口。他相信聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾...

東京7月核心CPI增幅 不如預期

日本全國物價領先指標的東京核心消費者物價指數（CPI），7月年升2.9%，低於預期的3%，也是連續第二個月放緩，但由於仍...

美銀：美股泡沫化風險增

美國銀行（BofA）策略師表示，隨著貨幣政策和金融監管一起寬鬆，美國股市泡沫化的風險正在提升。

土耳其重啟降息循環

土耳其央行意外降息，是3月來首見，重啟當時因逮捕反對黨領袖掀起市場動盪突然喊停的降息循環。

LVMH第2季財報 不如預期

受精品業景氣低迷影響，法國精品巨頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期，上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。