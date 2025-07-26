星主權基金擴大投資美洲 看好美企是AI熱潮最大受惠者

新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）已將美洲資產占投資組合的比重提高至49%，看好美國將是人工智慧（AI）熱潮的最大受惠者，同時減少亞太資產的占比。

根據GIC於25日公布的年報，截至3月，北美與南美資產的占比為49%，比一年前增加五個百分點，亞太資產占比則由28%下降至24%，歐洲、中東與非洲則維持在20%不變。

GIC調整資產比重，正值該公司預期下半年景氣將趨緩，受累於通膨升溫，及海內外地緣政治壓力帶來的不確定性。GIC以美元計算的五年年化投資報酬率為6.1%，高於前一年的4.4%，該公司並未公布年度績效數據。

執行長林昭傑表示：「改變的力量顯然已增強，將更難做好準備。」「2025年可能是市場與歷史的一大轉折點。」

GIC正試圖進行更多AI交易，林昭傑說，AI以及這項技術對美國企業的嘉惠效應，是該公司調整資產占比的原因之一。

GIC在美國的AI投資包括Atlan與Ramp。林昭傑表示，「美國市場巨大，依然具備強大的創新能力，像AI這類趨勢最有利於美國」，原因是許多美國企業能善用這項技術，「我們可以對美國配置更多資金，其他地區的比重將會縮小」。

儘管縮減對亞太地區的布局，但GIC仍認為該地區不乏投資機會。投資長楊健明說，過去一年，GIC擴編在日本的投資團隊，也持續評估印度與中國大陸的交易機會。GIC近來也以基石投資人的身分，參與多檔在香港的首次公開發行股票（IPO）。

根據顧問業者Global SWF估算，GIC的總資產管理規模為9,360億美元。Global SWF常務董事羅培茲預估，GIC的年度投報率約為10.8%，「還不錯但不到優異」。他說，GIC的十年年化報酬率為5%，略低於其他主權財富基金的均值，也遠低於傳統股六債四配置同期7.5%的報酬率，「其投資績效應該要更好才是」。

GIC也減少揭露其投資細節，這是該公司自2008年開始發布年報以來，首度未提供對特定國家的持股比率，也未像往年一樣，揭露其投資組合中，已開發與開發中國家股票、私募股權或房地產的各自占比，所有持股僅分為股票、固定收益或實質資產三大類別。

羅培茲表示：「這種資訊減少相當令人憂心」，「隨著時間過去，他們變得愈來愈不透明」。