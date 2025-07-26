視察聯準會！川普再籲鮑爾降息：我相信他會做正確決定

美國總統川普廿四日又一次說，美國利率太高，應該降息，且美國經濟正蓬勃發展，利率是最後缺口。他相信聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾會做正確的事。美國總統視察聯準會極為罕見。

川普此行距聯準會決策者召開為期兩天的利率制定會議還不到一周，外界咸預料聯準會將把維持指標利率在百分之四點二五至百分之四點五。

川普廿四日視察聯準會總部的裝修工程，陪同視察的有聯準會主席鮑爾、共和黨籍聯邦參議員史考特和提利斯、白宮管理與預算局（ＯＭＢ）局長伏特和白宮副幕僚長布萊爾等人。

川普又再對媒體說，美國必須降息，否則高利率將會導致房價太高，民眾很難買房，年輕人也沒辦法申請貸款買房，因為利率太高。

川普還說，美國目前沒看到出現通膨問題，還有很多資金流入、勞動市場也表現良好，美國該有全球最低利率；若利率調降三個百分點，美國每年能節省上兆美元；他與鮑爾談過，雙方有非常卓有成效的對話，鮑爾也認為美國經濟非常好。

川普指稱，與鮑爾的會面很順利，沒有很緊張的氣氛；他不會開除鮑爾，那會是非常大的動作，沒有開除的必要；雖然降息的時間點有點太晚，但他仍相信鮑爾會做出正確決定。

對鮑爾將於明年任滿，川普表示，現在心目中有二至三名適合人選。據外媒報導，白宮高層近期將矛頭對準聯準會華府辦公室斥資廿五億美元的裝修工程，意圖藉此施壓鮑爾。川普廿四日在視察前後說，工程費預估可能逾卅一億美元，他看到多處花費過高，建地下室是拉高成本的原因之一，希望能協助聯準會完成裝修工作。

對前述逾卅一億美元的數字，鮑爾反駁說自己從未聽說，認為川普是將五年前已完工的另一棟政府建築成本計入其中。川普則答道，「我們會再調查，工程還有很長的路要走」。他當晚則在自創社群媒體真實社群寫道，當天能和鮑爾同行是「莫大榮幸」。