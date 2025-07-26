需求低迷 Puma恐陷虧損

德國運動用品業者Puma下修全年財測，警告今年可能陷入多年來首見的虧損，主因產品需求低迷，以及對美國關稅潛在衝擊的憂慮升高，拖累該公司在德國上市的股價25日盤中大跌18%。

Puma於24日表示，第2季以固定匯率計算的銷售，年減2%至19億歐元，且轉為淨損2億4,460萬歐元，都不如分析師預期，原因包括「品牌動能受抑制」、批發表現疲弱，以及美國關稅逆風導致庫存水準居高不下，可能繼續拖累利潤。

Puma也放棄先前的全年息前稅前獲利（EBIT）至少4.45億歐元財測，預期今年可能出現經調整後的息前稅前虧損，為多年來首見，並且調降全年營收預測，預期經匯率調整後的營收將下滑低二位數百分比，而非先前預測的成長低至中個位數百分比。

該公司上季美國銷售減少9%，歐洲和中國大陸銷售各下滑4%，不利的匯率走勢進一步加劇營收減幅。Puma預估，美國關稅可能衝擊今年毛利至少約8,000萬歐元，初步回應措施包括啟動「供應鏈優化」、價格調整、以及和零售夥伴更緊密合作。