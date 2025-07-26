LG新能源第2季轉虧為盈

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

南韓電池製造商龍頭LG新能源（LGES）25日公布，第2季較去年同期轉虧為盈，主要由電池產品在美國的強勁銷售所帶動。  

LG新能源表示，至6月30日止的三個月間，公司淨利達906億韓元（6,600萬美元），去年同期則是淨損237億韓元。

營業利益也較去年同期的1,953億韓元，成長逾一倍，至4,922億韓元。銷售則年減9.7%，由6.16兆韓元降至5.56兆韓元。  

至於上半年業績，淨利由去年同期的1,883億韓元，躍增至3,172億韓元，年增68.5%。

營業利益也年增逾一倍，由去年同期的3,527億韓元，增長至8,668億韓元。銷售則下滑3.7%，至11.8兆韓元。

LG新能源也表示，計劃提升在美國的儲能業務，以保護其電動車電池產品，免受水漲船高的關稅，及全球消費者對電動車需求放緩所影響。

財務長李昌實（音譯）表示，相信電池的弱點，能被儲能系統（ESS）業務的擴張所抵消，並預期下半年獲利將顯著成長。

據LG新能源電池計畫及管理部門主管金敏秀（音譯），在不斷上升的電力需求及AI資料中心的支持下，未來數年間美國的儲能電池業務，每年至少會成長20%。

美國 電動 財務

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