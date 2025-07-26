關稅衝擊 福斯下修2025年財測

德國汽車巨擘福斯（Volkswagen）上季獲利大減近三成，全年財測也遭到下修，主因是美國調升進口關稅推升成本。福斯表示，光是關稅就導致該公司上半年成本增加13億歐元（15億美元）。

歐洲最大汽車製造商福斯25日公布，6月30日止的第2季營業利益為38.3億歐元，比一年前的54億歐元下滑29%，不如分析師原本預估的39.4億歐元；銷售營收為808億歐元，也低於分析師預期的822億歐元。

福斯表示，上季獲利大減反映關稅、整頓成本及利潤較低全電動車型銷量增加的影響。福斯也公布市場期盼已久的關稅影響評估，預估今年營業利潤率將介於4%至5%，低於原本預測的5.5%至6.5%；全年營收和去年水準相比預料將持平，而非原本預期的最多成長5%。

福斯最新全年財測區間下緣假定美國對歐盟汽車課徵的關稅下半年維持在27.5%，上緣反映汽車關稅降至10%。福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）在電話會議上表示，以美國總統川普截至目前為止祭出的關稅計算，福斯今年成本將增加數十億歐元。

布魯莫說：「我們不能假設當前關稅情勢只是一時的，期盼歐盟執委會與美國政府就關稅議題達成平衡共識。」

福斯正承受削減成本和改善產品，以應對三大市場全面陷入危機的壓力。川普關稅已侵蝕福斯旗下仰賴進口的奧迪（Audi）與保時捷營收和獲利，需求低迷及生產成本高則壓抑歐洲獲利。另一方面，福斯中國大陸市占率也不斷下降，該國消費者日益青睞本土品牌。

美國8月1日起將對歐盟商品課徵30%關稅，歐盟外交官已暗示，歐盟最終敲定的稅率可能是15%。布魯莫也表示，福斯預期歐盟和美國協商敲定的關稅水準將落在15%左右。