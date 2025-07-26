LVMH第2季財報 不如預期

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
法國精品巨頭路易威登酩軒（LVMH）上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期。（路透）
法國精品巨頭路易威登酩軒（LVMH）上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期。（路透）

受精品業景氣低迷影響，法國精品巨頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期，上半年營收也低於預估，但市場樂觀認為該公司的業績已觸底，帶動LVMH在歐洲上市的股價25日由黑翻紅，一度漲逾5%。

LVMH在24日公布，第2季自體營收下滑4%，減幅大於第1季的3%，但略小於市場預估的4.45%。上季美國銷售持平，較之前一季好轉，日本市場自體營收則銳減28%，日本以外的亞洲市場、及歐洲市場自體銷售也都下滑。

涵蓋LV和迪奧（Dior）等品牌的時尚與皮件產品部門，上季自體銷售年減9%至90億歐元，低於分析師預測。LVMH財務長卡巴尼斯（Cecile Cabanis）說，日本銷售下滑，是上季時尚與皮件業績減緩的主因。

酒類商品事業的自體營收減少4%；手表與珠寶部門不增不減；香水和化妝保養品則增加1%；精品零售業務增長4%。

LVMH上半年整體營業利益年減15%到90億歐元，雖略高於預期，但營收減退4.5%，減幅超乎預估。

Berstein分析師索爾卡指出，LVMH的財報展現出該公司在艱困需求環境下控制成本的效益，「LVMH已面臨一連串問題…焦點將在補救行動與這些行動對（下半年）事業的影響」。

LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）表示，LVMH預期美歐貿易談判將會有好結果，計劃明年在美國德州開設第二座工廠。他已密集遊說歐洲各國領袖，並與美國總統川普、財長貝森特、商務部長盧特尼克對話，希望緩解美歐貿易緊張，「我正盡力推動和美國達成協議」，「以免被捲入對歐洲事業極具破換性的貿易戰」。

阿諾特也說，LV品牌的中國大陸銷售目前持續增加，儘管短期面臨逆風和全球經濟困境，他對中期前景依然「非常樂觀」，認為LVMH足夠強大，可以安然度過放緩期，因為LVMH旗下一系列品牌為集團提供了規模優勢，可以吸引頂尖人才，取得黃金地段等。阿諾特也用實際行動證明自己的話，申報文件顯示，自今年1月底以來，他的家族控股公司已購買了超過10億美元的LVMH集團股票。

總的來說，分析師認為，最新財報和該公司高層在法說會上的談話透露著中國市場可能改善的趨勢，而且LVMH正採取行動解決高成本的問題。法國同業愛馬仕（Hermès）與Gucci母公司開雲集團（Kering）將在下周公布財報。

LV 美國 分析師

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