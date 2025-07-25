美股早盤／英特爾財報慘澹重挫9% 壓抑三大指數漲勢

在英特爾發布慘澹財報後，美股過去一周屢創新高的漲勢後繼無力。道瓊工業指數25日早盤小跌31點，或0.1%；標普500和那斯達克指數也分別各上漲0.1；費城半導體指數跌0.7%；台積電ADR漲1%。

英特爾25日早盤大跌逾9%，該公司上季獲利和毛利率都不如市場預期，並警告可能放棄下一代的14A製程，錯失當前的AI商機，導致其股價黯淡無光。

在圍繞著對貿易協議和企業財報的樂觀下，標普500指數過去19天創了10次新高。而下周更將會是本季財報季最忙碌的一周，預計發布財報的企業市值占標普500指數的38%，比本周還要高出一倍。同時，投資人也將關注美國總統川普，是否會在8月1日談判期限前宣布更多貿易協議。

此外，投資人也將會關注美國聯準會（Fed）30日的利率會議，由於近期數據已降低Fed宣布進一步降息的可能性，市場預期普遍預期Fed官員將按兵不動，維持利率區間在目前的4.25~4.5%。

一直施壓Fed主席鮑爾降息的川普，24日美股盤後歷史性地造訪了Fed總部。川普日前就Fed總部修繕費用與鮑爾發生爭執，甚至川普提出的費用數字被鮑爾當著記者的面打槍。但在結束巡視Fed總部的行程後，川普稍微軟化了態度，說他並無意開除鮑爾。

川普說：「這麼做將會是個大動作，而我不認為那有必要。而且我相信，他（鮑爾）將會做出正確的事。」