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「AI炒作」是否轉化為實際回報？大摩：這三個產業最顯著

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）最新調查顯示，企業投資AI確實可轉化為實際收益。路透
摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）最新調查顯示，企業投資AI確實可轉化為實際收益。路透

投資人亟欲知道，數十億美元的人工智慧（AI）投資，能否為企業帶來實際回報。對此，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）認為，答案是肯定的；大摩最新調查顯示，企業對AI的應用與採用，很明顯都在提升。其中又以金融、房地產及消費性產品業最為突出。 

Business Insider報導，該份報告指出，金融部門在最近幾個月中，已可見到與AI相關的獲益增加。其中，採用AI的保險公司數量，已從今年1月的48%，成長至71%。同期，採用AI的金融服務公司，也從66%增至73%。

摩根士丹利在2025年7月發表的「AI採用者調查」中寫道：「在我們針對400家在自家產品中使用生成式AI的企業，所進行的專屬調查中，金融公司在成本及營收線方面，都表現出了最多唾手可得的機會。」金融業者大量投資AI能力，以將客戶服務自動化，並加強風險管理與合規協定。

摩根士丹利也發現，幾乎30%的耐久性消費品及服飾業者，增加了其AI使用，或對AI技術的參與度。約10%這類消費性產業的股票中，AI重要性有所提升，表示AI在這些股票的核心投資論點中，已愈發重要。

總體來說，被摩根士丹利認為是「AI採用者」的耐久性消費品及服飾公司，比率從20%提升至44%。在消費性產品部門中，對AI的採用，很大一部分用於供應鏈優化，比如目標百貨（Target）及沃爾瑪（Walmart）等零售商，均應用AI技術來管理存貨。

在不動產領域，32%的不動產投資信託基金（REITs）現在對AI的使用高於1月。摩根士丹利美國REITs及商業不動產業研究主管坎登（Ron Kamdem）稱，在公共REIT和商用不動產服務領域的52.5萬個職位中，約37%的任務可以被自動化。在不動產業中，租賃服務、房地產管理及風險管理等領域，在AI協助下，也都能更具效率，而該產業中，AI帶來的最大效益，來自於仲介及服務部分的自動化。

摩根士丹利也補充，在獲利修正部分，應用AI的公司顯著領先於那些尚未使用此科技的公司；分析師寫道：「有明確跡象顯示，企業由人工智慧重要性，而產生超額報酬，這可以從相對價格表現及獲利修正上看出。」

摩根 風險 房地產

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