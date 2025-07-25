英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

英特爾（Intel）24日表示，最新的18A（1.8奈米）先進製程進展順利，但下一代的14A（1.4奈米）製程將根據已確認的客戶承諾打造，首次警告若找不到外部大客戶，將考慮取消14A（1.4奈米）與後續先進晶片製程的開發，在財報利空之餘震撼市場，股價在8日美股盤前跌逾7%。

英特爾執行長陳立武表示，18A製程正邁向下半年量產，這是「首要之務」，進入量產後有助吸引外部的晶圓代工客戶，「給美國政府等重要的英特爾18A製程客戶交代」。

他也說，將根據已證實的客戶承諾，投資下一代的14A製程，暗示除非吸引外部客戶興趣，否則不會投資，「我不相信你打造了、訂單就會來的信念」，「我們顯然從18A的錯誤學到相當多教訓，現在我們能應用在14A」。他說，18A製程的問題之一就是少了和外部客戶的緊密合作，而14A製程的前景會優於18A，正是讓潛在客戶參與開發，並提出回饋意見。

英特爾也在10Q申報文件警告，若未能找到大客戶，可能關閉先進製程業務，「如果我們無法確保重大的外部客戶，並達成英特爾14A的重要客戶里程碑，我們就面臨一個前景：繼續開發與製造英特爾14A與後續的先進製程節點，不具經濟效益，將不再可行」。

英特爾表示，「在這種情況下，我們可能暫停或終止對英特爾14A與後續技術節點的研發」，計劃在2030年前，都繼續以18A與相關技術製造晶片，並暗示若不推進14A製程，可能採用外部晶圓代工廠。

這個消息震撼市場，Wedbush證券分析師布萊森指出，若找不到人投資就要放棄14A製程，這個想法是個問題。晶片業分析機構Semianalysis也說，「英特爾這家孕育摩爾定律的公司，正歷來首度評估能否維持領先優勢」，「那麼，我們可能永遠要討論台積電的壟斷，以及美國製造半導體永遠死去」。

英特爾是目前唯一能生產先進運算晶片的美國晶片製造商，若放棄14A製程，不僅對該公司的影響重大，也可能成為美國晶片製造業的致命打擊，因為這可能意外著英特爾會更依賴台積電的晶圓代工事業。

英特爾截至6月28日擁有價值約1,000億美元的晶片製造設備，若終止14A產線，預期晶圓代工資產將出現相關的「龐大而實質的減記」。