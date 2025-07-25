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反彈漲勢後繼無力！缺乏新利多消息刺激 亞股普遍收低

中央社／ 香港25日綜合外電報導
隨著近期反彈漲勢後繼無力，加上強勁的美國就業數據削弱市場對降息的預期心理，亞洲股市今天普遍收跌。 示意圖／AI生成
隨著近期反彈漲勢後繼無力，加上強勁的美國就業數據削弱市場對降息的預期心理，亞洲股市今天普遍收跌。 示意圖／AI生成

隨著近期反彈漲勢後繼無力，加上強勁的美國就業數據削弱市場對降息的預期心理，亞洲股市今天普遍收跌。

法新社報導，在日本與美國達成貿易協議後，市場焦點轉向歐盟能否在8月1日最後期限前與華府達成協議，削減美國總統川普揚言徵收的關稅稅率。

川普昨天造訪聯邦準備理事會（Fed）總部，持續向Fed主席鮑爾（Jerome Powell）施壓降息，川普因為鮑爾拒絕降息曾想把他撤換。川普告訴媒體：「我們表現已經很好，利率若能更低，表現會更好。」

川普對Fed不滿，並要求官員降息，引發外界對Fed獨立性的疑慮。Fed預計下週召開利率決策會議，外界預期Fed將按兵不動。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「總統衝進貨幣政策的殿堂，雖不太可能造成任何具體改變，但這樣的情景足以讓市場對鮑爾的地位產生疑慮。」

由於缺乏新的利多消息激勵，亞股今天普遍走弱。

前2個交易日累漲約5%的東京股市今天回落，香港股市也在連漲5天後回跌。

上海、雪梨、台北、新加坡與馬尼拉股市都收跌。首爾、雅加達與威靈頓股市則微幅收漲。

Fed 川普 美國 亞股 降息 鮑爾 關稅

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