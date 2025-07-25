美銀分析2因素推升美股風險 「更多散戶帶來更大泡泡」

美國銀行（BofA）策略師表示，隨著貨幣政策和金融監管一起寬鬆，美國股市泡沫化的風險正在提升。

彭博資訊報導，美銀策略師哈奈特（Michael Harnett）為首的團隊在報告中表示，隨著美國、英國、歐洲和中國大陸的央行陸續調降借貸成本，過去一年的全球政策利率已從4.8%下滑至4.4%，並預料將在未來12個月進一步下滑至3.9%。

但在此同時，美國決策官員也正在考慮調整監管規定，好讓美國的散戶投資人比率得以提升。哈奈特表示，「更多的散戶將帶來更高的流動性，同時也帶來更大的波動和更大的泡沫」。

哈奈特已準確預測國際股市今年表現將優於美股。在他去年12月警告美股開始看似泡沫化後，標普500指數一度下探多達18%，直到今年4月初才回到去年12月水準。

哈奈特今年6月再度表示，在預期降息的背景下，美股最終可能會泡沫化。