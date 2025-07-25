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歐盟強調貿易應平衡 大陸籲放寬高技術出口限制

中央社／ 北京25日電

中國歐盟領導人會晤昨天落幕，歐盟理事會主席柯斯塔強調，歐盟與中國的貿易越來越偏向一方，雙邊貿易關係應是平衡且公平的。中國外交部今天表示，中方致力實現中歐貿易可平衡發展，願進口更多歐洲產品，但歐方應放寬高技術產品對中出口限制。

據澎湃新聞報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆介紹昨天舉行的第25次中國－歐盟領導人會晤的相關情況及雙方存在的分歧。

郭嘉昆說，中方強調，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。中方致力於實現中歐貿易可持續、平衡發展，願進口更多適銷對路的歐洲優質產品，歐方應放寬高技術產品對中出口限制。

他表示，中國的新能源產能是可以填補世界「綠色缺口」的先進產能，是貢獻不是過剩。中國產能過剩的論調，是在經濟全球化背景下對市場供需關係的片面認識，是為保護主義措施尋找托詞。

郭嘉昆重申，中國的產業補貼政策堅持開放、公平、合規原則，嚴格遵守世界貿易組織（WTO）規則。從世界範圍看，產業補貼政策是各國普遍採用的。歐盟自己也為相關產業發展提供大量補貼，不應該在產業補貼問題上奉行雙重標準。

在俄烏戰爭方面，郭嘉昆則稱，中方指出烏克蘭問題不是也不應該成為中歐之間的問題，重申堅持勸和促談、推動政治解決的一貫明確立場，願與歐方保持溝通。中方還就歐方以涉俄因素為由制裁中國企業表明嚴正立場。雙方同意透過對話增進了解互信，妥處有關問題。

他說，此次中歐領導人會晤是積極、建設性的，有利於增進相互了解和互信，有利於為未來合作創造更好條件。

根據歐盟理事會（European Council）昨天發布的新聞稿，柯斯塔（Antonio Costa）在中歐領導人會晤開幕致詞時說，24日早上與中國國家主席習近平討論到在貿易和經濟相關的問題上取得進展的必要性，希望進一步努力，確保雙方的經濟關係是平衡、互惠且互利的。

柯斯塔強調，歐盟與中國的貿易越來越偏向一方，這是不可持續的。雙邊貿易關係應是平衡且公平的，以造福當今和未來的世代，這符合雙方利益。

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