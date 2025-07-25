禁售無效？輝達高階晶片疑走私銷陸 當地維修需求爆炸成長

輝達高階人工智慧（AI）晶片在中國大陸的維修需求激增，這種情況理應不會發生，因為美國早已禁止這類晶片出口至當地。

路透報導，深圳兩家晶片維修業者透露，他們主要修復來源不明、流入中國的輝達H100、A100等晶片，目前提供此類服務的公司約有十多家。

在2022年9月，也就是H100晶片問世前，美國已禁止該產品輸往中國，以遏止大陸的技術發展，尤其是軍方技術應用。A100在於中國市場流通兩年後，在當時同步遭到禁售。

已維修輝達電競用繪圖處理器（GPU）長達15年、自2024年底開始維修AI晶片的一名業主表示：「目前有大量的維修需求。」由於生意實在太好，該業主開設一家新公司來處理這些訂單，目前每月修復多達500顆輝達AI晶片。

中國的晶片維修產業去年底開始迅速發展，支持了有大量晶片走私流入當地的觀點。標案顯示，中國政府與軍方曾購買輝達遭禁售的AI晶片。

美國跨黨派的國會議員擔憂高階輝達產品大量走私進入中國，已提出法案要求追蹤晶片位置，在銷售後進行驗證。美國總統川普的政府本周也表態支持這項構想。

蓬勃發展的維修產業同樣凸顯，即便中國科技巨頭華為推出新產品，但性能較弱，輝達的先進GPU仍然需求殷切。

雖然在中國買賣與維修輝達GPU並不違法，但消息來源不願引起美中兩國當局關注，因此拒絕具名。

業界消息人士指出，中國部分H100與A100 GPU已經連續運算數據多年，導致故障率上升。消息人士說，根據GPU的使用頻率與維護狀況不同，輝達GPU一般使用二到五年後就需要維修。

同時，高階輝達晶片的走私仍在持續。中國晶片交易商表示，客戶需求正轉向輝達今年開始大量出口至其他國家的頂級B200晶片。