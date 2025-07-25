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Sony斥資百億收購萬代南夢宮股份 拚擴張動漫事業

中央社／ 東京24日綜合外電報導
索尼集團公司今天宣布斥資逾100億元，收購日本遊戲巨頭萬代南夢宮控股（Bandai Namco）的2.5%股份，並表示這項合作有助Sony持續擴張動漫領域事業。 法新社
索尼集團公司今天宣布斥資逾100億元，收購日本遊戲巨頭萬代南夢宮控股（Bandai Namco）的2.5%股份，並表示這項合作有助Sony持續擴張動漫領域事業。 法新社

索尼集團公司（Sony Group Corp.）今天宣布斥資逾100億元，收購日本遊戲巨頭萬代南夢宮控股（Bandai Namco）的2.5%股份，並表示這項合作有助Sony持續擴張動漫領域事業。

萬代南夢宮旗下除了握有「鋼彈」和經典街機遊戲「小精靈」（Pac-Man）等知名遊戲系列，還發行過「艾爾登法環」（Elden Ring）和「鐵拳」（Tekken）系列等知名遊戲。

法新社報導，世界各地對日本動漫與日俱增的需求，已成為幫Sony賺錢的金雞母。Sony已在2021年收購線上動漫串流平台Crunchyroll。

Sony與萬代南夢宮今天發表聯合聲明指出：「身為日本2大娛樂巨頭的萬代南夢宮和Sony，將專注於持續擴大粉絲群和強化互動，特別是在具有快速成長潛力的動漫領域市場。」

聲明指出，Sony斥資680億日圓（約新台幣136億元）收購萬代南夢宮股份後，計劃「為粉絲打造全新、感動人心的體驗」。

傑富瑞集團（Jefferies Group）分析師戈雅（AtulGoyal）表示，Sony的對手任天堂（Nintendo）已持有萬代南夢宮約1.8%股份。

戈雅表示：「雙方之前已在智慧財產權（IP）方面攜手合作，推出如『鋼彈SEED FREEDOM』和『鬼滅之刃』等作品，這次收購案有望強化Sony的上游IP策略和萬代南夢宮的全球擴張努力。」

戈雅認為，「即使不會對獲利造成立即影響，這次收購仍然鞏固了Sony在日本動漫及IP價值鏈的樞紐地位」。

Sony 日本 粉絲 任天堂 鬼滅之刃

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