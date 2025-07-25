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會成功嗎？上市公司仿照MicroStrategy囤加密幣 盼推升股價

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
各家上市公司為了提振股價，正在仿照MicroStrategy狂囤比特幣的策略，而且瞄準其他加密貨幣等。路透
各家上市公司為了提振股價，正在仿照MicroStrategy狂囤比特幣的策略，而且瞄準其他加密貨幣等。路透

各家上市公司為了提振股價，正在仿照MicroStrategy狂囤比特幣的策略，而且並非購買比特幣，而是瞄準美國總統川普的迷因幣、HYPE幣以及萊特幣（Litecoin）等。

今年來，企業發行股票或債券，以籌資購買比特幣，已成為全球熱潮，因為企業都想模仿Strategy囤積數位貨幣以推升股價的做法。

英國金融時報（FT）報導，現在上市公司與新的特殊目的收購工具燈正瞄準其他加密貨幣，希望和上百家囤積比特幣做出區隔。同時，比特幣價格迭創新高，漲幅甚於其他加密貨幣，也促使企業放眼其他加密貨幣。

曾任劍橋分析（Cambridge Analytica）主管的凱瑟，正以一家上市的空殼公司籌措2億美元，要向加拿大投資集團RSV公司以低於市價的折扣價，購買Toncoin。Toncoin是通訊軟體Telegram所使用區塊鏈的代幣。

區塊鏈平台Avalanche也在研究一項類似的協議，出售手上的部分AVAX代幣給一家公開上市的空殼公司，這家空殼公司接著能以AVAX代幣進行壓住，以賺取收益率。

物流管理業者Freight科技公司最近也透過可轉債籌得2,000億美元，以購買川普的官方加密貨幣「$TRUMP」，認為有助「多元化我們的加密資產，同時關注貿易政策」。

但許多人也質疑花錢購買這些規模較小加密貨幣的好處，Natixis CIB科技與數據研究專家貝諾斯特（Eric Benoist）表示，購買比特幣和乙太幣以外的加密貨幣都是「高度投機」，而且陷入困頓的企業購買加密貨幣，並非長期商業計畫，「長期無助拯救命運，最後價值將和資產負債表（上的加密貨幣）一樣，就這樣」。

貨幣 川普 比特幣

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