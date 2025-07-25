迷因股2.0來了 這次為何沒爆出瘋狂軋空行情？關鍵在這個數字
雖然迷因股熱潮又起，Opendoor、Kohl’s、GoPro和Krispy Kreme等個股的股價大幅波動，但漲幅遠遠不及2021年遊戲驛站（GameStop）最高飆漲逾2,400%的極端行情，這波漲勢明顯缺乏四年前那種典型的「軋空」特質。
當年，大量散戶瘋買GameStop，借券做空的成本飆升，隱含借貸利率年化後接近80%。空頭因為借不到股票，被迫高價回補部位，進一步推升股價，形成軋空的惡性循環。
但這次，研究顯示，Kohl’s和Rocket Companies在初期炒作後，借券成本回落至大約10%。這表示造市商能提供充裕的流動性，空頭面臨的回補壓力較小。因此，儘管迷因股仍可能因散戶熱情而上漲，但已難複製2021年那樣瘋狂的軋空風暴。
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