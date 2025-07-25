美製晶片「瀕死」？英特爾警告：可能放棄14A與之後的先進製程

美國指標半導體大廠英特爾（Intel）24日警告，若找不到外部大客戶，將考慮取消14A（1.4奈米）與後續先進晶片製程的開發，可能象徵美國製造晶片的「末日」來臨，勢必將更加仰賴台積電。

英特爾在24日提交的申報文件中表示，正專注於14A製程並尋找大型客戶，但首次警告，若未能找到大客戶，可能完全關閉先進製程業務，「如果我們無法確保重大的外部客戶，並達成英特爾14A的重要客戶里程碑，我們就面臨一個前景：繼續開發與製造英特爾14A與後續的先進製程節點，不具經濟效益，將不再可行」。

英特爾表示，「在這種情況下，我們可能暫停或終止對英特爾14A與後續技術節點的研發」，並且計劃在2030年前，都繼續以18A與相關技術製造晶片。

英特爾執行長陳立武也在上季財報的聲明中說，「我們正與大型外部客戶緊密合作…從頭開發英特爾14A」製程，「展望前景，我們對英特爾14A的投資，將根據已證實的客戶承諾」。

他在財報說明會表示，正聚焦於和客戶確保14A能獲得成功，但在預定今年量產的18A製程中，少了和外部客戶的緊密合作，而14A製程的前景會優於18A，正是讓潛在客戶參與14A製程的開發，並提出回饋意見。

英特爾是目前唯一能生產先進運算晶片的美國晶片製造商，對14A製程寄予厚望，力圖追趕全球晶圓代工廠龍頭台積電，若放棄14A製程，不僅對該公司的影響重大，也可能成為美國晶片製造業的致命打擊，因為這可能意外著英特爾會更依賴台積電的晶圓代工事業。

英特爾截至6月28日擁有價值約1,000億美元的晶片製造設備，若終止14A產線，預期晶圓代工資產將出現相關的「龐大而實質的減記」。

英特爾曾稱霸半導體產業數十年，卻錯過兩波關鍵技術浪潮，一個是行動裝置，另一個是人工智慧（AI）。晶片產業分析機構Semianalysis在社群平台X發文說：「英特爾這家孕育摩爾定律的公司，正歷來首度評估能否維持領先優勢」，「那麼，我們可能永遠要討論台積電的董亂，以及美國製造半導體永遠死去」。