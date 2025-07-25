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路透：無視美警告　印度企業向俄出口軍用爆裂物

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

根據路透社掌握的海關資料，1家印度公司去年12月將140萬美元的高爆炸藥HMX（又稱octogen，奧克托今）出口至俄羅斯，無視美國先前警告可能制裁協助俄羅斯攻擊烏克蘭的實體。

路透社報導，收到這些化合物的俄羅斯企業之一是爆裂物製造商Promsintez；烏克蘭安全局（SBU）一名官員表示，這家公司與俄羅斯軍方來往，烏軍今年4月曾以無人機攻擊其工廠。

另一家俄羅斯收貨公司是總部設在西班牙的爆裂物製造商Maxam的子公司，而Maxam由紐約私募股權公司Rhone Capital掌控。

美國政府認定HMX「對俄羅斯的戰爭行動至關重要」，警告金融機構不得協助出售這種物質給俄羅斯。根據美國國防技術資訊中心（Defense TechnicalInformation Center）及相關國防研究計畫資料，HMX廣泛用於先進軍事系統的飛彈與魚雷彈頭、火箭推進器、爆裂投射物與塑性黏合炸藥。

儘管西方國家嘗試以制裁癱瘓俄羅斯的戰爭經濟，印度與俄羅斯的貿易關係依舊堅實，特別是在石油採購方面。美國總統川普本月稍早揚言對持續購買俄羅斯原油的國家徵收100%關稅。

印度外交部在聲明中表示：「印度出口軍民兩用物品時，均考慮到防止其擴散的國際義務，並依據強力的法律與監管框架，包含對此類出口貨物相關標準的全面評估。」

美國國務院並未對路透社發現的特定出口物品發表評論，僅稱已多次告知印度，從事軍事相關業務的公司有可能面臨制裁。

3名熟悉制裁措施的律師說，美國財政部有權制裁出售HMX及類似物質給俄羅斯的人。

印度 俄羅斯 美國國防

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