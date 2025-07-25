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Puma財測慘澹！警告全年恐陷多年來首見虧損

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Puma下修全年財測，警告今年可能陷入多年來首見的虧損。路透
Puma下修全年財測，警告今年可能陷入多年來首見的虧損。路透

德國運動用品業者Puma下修全年財測，警告今年可能陷入多年來首見的虧損，主因為產品需求低迷，以及對美國關稅潛在衝擊的憂慮升高。

Puma於24日表示，第2季以固定匯率計算的銷售年減2%至19億歐元，且轉為淨損2億4,460萬歐元，都不如分析師預期，原因包括「品牌動能受抑制」、批發表現疲弱，以及美國關稅逆風導致庫存水準居高不下，可能繼續拖累利潤。

Puma也放棄先前的全年息前稅前獲利至少4.45億歐元財測，預期今年可能出現經調整後的息前稅前虧損，為多年來首見，並且調降全年營收預測，預期匯率調整後的營收將下滑低二位數百分比，而非先前預測的成長低至中個位數百分比。

上季美國銷售減少9%，歐洲和中國大陸銷售各下滑4%，不利的匯率走勢進一步加劇營收減幅。Puma預估，美國關稅可能衝擊今年毛利至少約8,000萬歐元，初步回應措施包括啟動「供應鏈優化」、價格調整、以及和零售夥伴更緊密合作。

彭博資訊分析師指出，Puma上季初估財報遠弱於預期，由於營收動能不振，業績頹勢可能延續到下半年。

美國 分析師 供應鏈

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