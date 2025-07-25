快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

Skydance以2352億併派拉蒙全球 美監管當局亮綠燈

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國監管機構今天批准一項併購案，讓美國製片公司天空之舞傳媒（Skydance）以80億美元（約新台幣2352億元）收購派拉蒙全球（Paramount Global）。

Skydance先前已保證，合併後的公司對於提倡「多元、公平和共融」的節目，將遵守川普政府指導方針。

法新社報導，聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）稱，在收購獲准的同時，Skydance還做出「書面承諾」，確保新公司的新聞與娛樂節目「將展現橫跨政治與意識形態光譜的多元觀點」。

這項收購獲准之前約一週，派拉蒙旗下的哥倫比亞廣播公司（CBS）宣布，CBS節目「史蒂芬柯貝爾深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert）將於2026年停播。

節目停播的決定，在柯貝爾嘲諷CBS與川普達成和解官司後的3天內作成。

CBS在一份聲明中表示，取消節目「純粹是在深夜節目充滿挑戰背景下所作的財務決定」，「無關節目表現、內容或其它正在派拉蒙發生的事」。

派拉蒙本月與川普達成和解，此前這家娛樂巨頭稱這起訴訟毫無根據。

去年美國總統大選期間，川普控告CBS新聞節目「60分鐘」（60Minutes），刻意剪輯當時民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的專訪內容，以呈現賀錦麗的正面形象，因此向CBS求償200億美元（約新台幣5866億元）。

柯貝爾今天表示，節目取消不僅意味著他的節目終結，也意味著擁有數十年歷史的「深夜秀」（TheLate Show）系列的結束。此系列自1993年以來一直在CBS連續播出，之前是由大衛賴特曼（DavidLetterman）主持。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「我非常高興柯貝爾遭解僱。他的才華甚至比他的收視率還要低。」

川普 美國 社群媒體

延伸閱讀

變回地產開發商！川普視察聯準會稱翻修成本失控 但無意撤鮑爾

川普：日本承諾大幅投資換降低關稅 他國可比照辦理

川普與聯準會主席因整修費用爭執 稱沒必要撤換他

在社群宣布澳洲開放進口美國牛 川普：其他國家注意了！

相關新聞

馬斯克也栽了！特斯拉在最糟時機賣比特幣 少賺數十億美元捶心肝

特斯拉最新財報不僅營收與獲利雙雙遜於市場預期，投資人簡報中還暗藏另一關鍵「敗筆」：公司目前持有的數位資產估值雖達12.4...

東京7月核心通膨降溫 不減央行升息預期

對日本全國物價有領先指標意義的東京核心消費者物價指數（CPI），7月年升2.9%，低於預期的3%，也是連續第二個月放緩，...

LVMH財報失色 掌門人親自遊說美歐領袖 避免爆發跨大西洋貿易戰

受精品業景氣低迷影響，法國精品巨頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期，上半年...

油價中止四連跌 上漲約1% 金價續跌

國際油價周四（24日）止跌回升，上漲約1%。因為國際間的重要貿易談判取得進展，又有技術性買提供支撐，抵消了美國允許雪佛龍...

日媒：台積電熊本二廠投產延至2029年上半年

日刊工業新聞周五報導，台積電（2330）在日本熊本縣菊陽町興建的第二座晶圓廠，投產時程將從原訂的2027年底延後至202...

英特爾Q3營收展望樂觀 但大砍晶圓廠擴建計畫 本輪計畫裁員15%

英特爾周四公布的上季營收及本季展望均優於市場預期，但因同時宣布大幅縮減晶圓廠擴建計畫，盤後股價下跌近5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。