Skydance以2352億併派拉蒙全球 美監管當局亮綠燈

美國監管機構今天批准一項併購案，讓美國製片公司天空之舞傳媒（Skydance）以80億美元（約新台幣2352億元）收購派拉蒙全球（Paramount Global）。

Skydance先前已保證，合併後的公司對於提倡「多元、公平和共融」的節目，將遵守川普政府指導方針。

法新社報導，聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）稱，在收購獲准的同時，Skydance還做出「書面承諾」，確保新公司的新聞與娛樂節目「將展現橫跨政治與意識形態光譜的多元觀點」。

這項收購獲准之前約一週，派拉蒙旗下的哥倫比亞廣播公司（CBS）宣布，CBS節目「史蒂芬柯貝爾深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert）將於2026年停播。

節目停播的決定，在柯貝爾嘲諷CBS與川普達成和解官司後的3天內作成。

CBS在一份聲明中表示，取消節目「純粹是在深夜節目充滿挑戰背景下所作的財務決定」，「無關節目表現、內容或其它正在派拉蒙發生的事」。

派拉蒙本月與川普達成和解，此前這家娛樂巨頭稱這起訴訟毫無根據。

去年美國總統大選期間，川普控告CBS新聞節目「60分鐘」（60Minutes），刻意剪輯當時民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的專訪內容，以呈現賀錦麗的正面形象，因此向CBS求償200億美元（約新台幣5866億元）。

柯貝爾今天表示，節目取消不僅意味著他的節目終結，也意味著擁有數十年歷史的「深夜秀」（TheLate Show）系列的結束。此系列自1993年以來一直在CBS連續播出，之前是由大衛賴特曼（DavidLetterman）主持。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「我非常高興柯貝爾遭解僱。他的才華甚至比他的收視率還要低。」