馬斯克也栽了！特斯拉在最糟時機賣比特幣 少賺數十億美元捶心肝

特斯拉最新財報不僅營收與獲利雙雙遜於市場預期，投資人簡報中還暗藏另一關鍵「敗筆」：公司目前持有的數位資產估值雖達12.4億美元，較一年前的7.22億美元高出許多，但熟悉加密貨幣市場走勢的都知道，這其實意味這家電動車大廠痛失數十億美元潛在獲利。

比特幣價格正逼近歷史高點，過去一年的漲幅達80%。但特斯拉卻在2022年中就拋售75%的持倉，當時的價格不過是現價的零頭。

儘管執行長馬斯克多次強調，公司的未來在於無人駕駛計程車Robotaxis與人形機器人Optimus，而非加密貨幣投資，但在本業面臨挑戰的情況下，有現金進帳會很有幫助。

特斯拉周三盤後公布的財報顯示，汽車銷售連兩季下滑，整體表現遜於華爾街預期。該公司股價周四重挫8%，今年來累跌約20%，在大型科技股中表現墊底。

對馬斯克而言，Robotaxis和Optimus都是在競爭激烈且瞬息萬變市場中進行的豪賭。特斯拉承認，美國總統川普祭出的關稅措施，以及美國電動車稅務優惠即將到期，可能在未來幾季衝擊本業表現。

反觀數位資產卻有助於改善獲利。第2季比特幣持倉帶來2.84億美元收益，當季淨利不過才11.7億美元。

這筆收益原本可以更豐厚。特斯拉曾在2021年初斥資15億美元買進比特幣，宣稱看好其「長期潛力」，能增強資金運用彈性並提升投資報酬。馬斯克當時在社群媒體上力挺比特幣。2021年1月，他在推特（現為X）個人簡介添加「#bitcoin」標籤，比特幣單日暴漲20%。

然而，2022年中，市場風向丕變。疫情紅利消退、通膨飆升、升息周期開始，迫使投資人紛紛撤離風險資產。

特斯拉在那年第2季拋售手中大約四分之三的比特幣，當時正值股市與加密貨幣市場同步暴跌之際。2022年特斯拉市值蒸發約三分之二，比特幣也暴跌60%。

不過，此後比特幣強勢反彈，今年更因為川普政府承諾放寬監管、擬建戰略儲備等利多，加速上漲。比特幣今日報價11.6萬美元，是2022年第2季末特斯拉大舉拋售時期的近六倍。

如果當年變現9.36億美元的比特幣持有至今沒有賣出，市值將超過35億美元。

特斯拉未對此事置評，而馬斯克近三年來在X平上幾乎絕口不提比特幣。