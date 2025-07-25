東京7月核心通膨降溫 不減央行升息預期

對日本全國物價有領先指標意義的東京核心消費者物價指數（CPI），7月年升2.9%，低於預期的3%，也是連續第二個月放緩，但仍遠高於日本銀行（央行）的2%目標，再加上日本與美國達成關稅稅率低於預期的貿易協議，因此日銀今年預料將再升息。

日本政府今（25）日公布的數據顯示，受到一些暫時性的因素影響，東京7月剔除生鮮食品的核心CPI比去年同期攀升2.9%，低於6月的3.1%，且是3月以來首次低於3%。東京都廳夏季減免部分水費，加上能源價格回落，協助抑制通膨，例如7月水費成本大減34.6%，減幅是1971年以來最大。

東京7月剔除生鮮食品與能源價格的核心－核心CPI則年升3.1%，漲幅與上月持平，符合經濟學家預期。

彭博經濟學家分析，東京7月核心CPI通膨率放緩幅度超乎預期，原因也包括政府去年同期取消能源補貼所導致的高基期效應，因此最新通膨數據雖降溫，但先前米價飆漲、勞動力成本所增加帶來的成本壓力，仍傳向加工食品和餐飲業。這些數據應該仍會鼓勵日銀繼續逐步升息。

不過，彭博經濟學家預期，日銀本月30-31日的利率決策會議將先維持利率不變，升息要等到10月，因為美國貿易政策對日本經濟成長可能帶來的不良影響，目前還不能確定，日銀需要保持謹慎立場。