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LVMH財報失色 掌門人親自遊說美歐領袖 避免爆發跨大西洋貿易戰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
LVMH上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期，上半年營收也低於預期。路透
LVMH上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期，上半年營收也低於預期。路透

受精品業景氣低迷影響，法國精品巨頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期，上半年營收也低於預估，拖累在歐洲上市的股價24日收跌2%，在美股掛牌的ADR更重挫3.7%。執行長阿諾特（Bernard Arnault）預期美歐談判會有好結果，他也親自遊說美歐各國領袖，避免爆發跨大西洋貿易戰。

LVMH在24日公布，第2季自體營收下滑4%，減幅大於第1季的3%，但略小於市場預估的4.45%。上季美國銷售持平，較之前一季好轉，日本市場自體營收則銳減28%，日本以外的亞洲市場、及歐洲市場自體銷售也都下滑。

涵蓋LV和迪奧（Dior）等品牌的時尚與皮件產品部門，上季自體銷售年減9%至90億歐元，低於分析師預測。LVMH財務長卡巴尼斯（Cecile Cabanis）說，日本銷售下滑，是上季時尚與皮件業績減緩的主因。

LVMH上半年營業利益年減15%到90歐元，雖略高於預期，但營收減退4.5%，減幅超乎預估。

Berstein分析師索爾卡指出，LVMH的財報展現出該公司在艱困需求環境下控制成本的效益，「LVMH已面臨一連串問題…焦點將在補救行動與這些行動對（下半年）事業的影響」。

阿諾特表示，LVMH預期美歐貿易談判將會有好結果，計劃明年在美國德州開設第二座工廠。他已密集遊說歐洲各國領袖，並與美國總統川普、財長貝森特、商務部長盧特尼克對話，希望緩解美歐貿易緊張，「我正盡力推動和美國達成協議」，「以免被捲入對歐洲事業極具破換性的貿易戰」，

阿諾特也說，LV品牌的中國大陸銷售持續增加，儘管短期面臨逆風和全球經濟饋竟，他對中期前景依然「非常樂觀」。法國同業愛馬仕（Hermès）與Gucci母公司開雲集團（Kering）也將在下周公布財報。

LV 美國

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