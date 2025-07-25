聽新聞
0:00 / 0:00
LVMH財報失色 掌門人親自遊說美歐領袖 避免爆發跨大西洋貿易戰
受精品業景氣低迷影響，法國精品巨頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季核心的時尚與皮件產品部門營收減幅甚於分析師預期，上半年營收也低於預估，拖累在歐洲上市的股價24日收跌2%，在美股掛牌的ADR更重挫3.7%。執行長阿諾特（Bernard Arnault）預期美歐談判會有好結果，他也親自遊說美歐各國領袖，避免爆發跨大西洋貿易戰。
LVMH在24日公布，第2季自體營收下滑4%，減幅大於第1季的3%，但略小於市場預估的4.45%。上季美國銷售持平，較之前一季好轉，日本市場自體營收則銳減28%，日本以外的亞洲市場、及歐洲市場自體銷售也都下滑。
涵蓋LV和迪奧（Dior）等品牌的時尚與皮件產品部門，上季自體銷售年減9%至90億歐元，低於分析師預測。LVMH財務長卡巴尼斯（Cecile Cabanis）說，日本銷售下滑，是上季時尚與皮件業績減緩的主因。
LVMH上半年營業利益年減15%到90歐元，雖略高於預期，但營收減退4.5%，減幅超乎預估。
Berstein分析師索爾卡指出，LVMH的財報展現出該公司在艱困需求環境下控制成本的效益，「LVMH已面臨一連串問題…焦點將在補救行動與這些行動對（下半年）事業的影響」。
阿諾特表示，LVMH預期美歐貿易談判將會有好結果，計劃明年在美國德州開設第二座工廠。他已密集遊說歐洲各國領袖，並與美國總統川普、財長貝森特、商務部長盧特尼克對話，希望緩解美歐貿易緊張，「我正盡力推動和美國達成協議」，「以免被捲入對歐洲事業極具破換性的貿易戰」，
阿諾特也說，LV品牌的中國大陸銷售持續增加，儘管短期面臨逆風和全球經濟饋竟，他對中期前景依然「非常樂觀」。法國同業愛馬仕（Hermès）與Gucci母公司開雲集團（Kering）也將在下周公布財報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言