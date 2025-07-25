油價中止四連跌 上漲約1% 金價續跌

國際油價周四（24日）止跌回升，上漲約1%。因為國際間的重要貿易談判取得進展，又有技術性買提供支撐，抵消了美國允許雪佛龍恢復在委內瑞拉開採石油的利空影響。黃金價格連續第二個交易日走低，主要也是全球貿易緊張緩解，弱化了避險資產需求。

周四布蘭特原油期貨結算價上漲0.67美元或0.98%，報每桶 69.18美元；美國西德州原油期貨結算價上漲0.78美元或1.2%，報每桶 66.03美元。

油價周四結束連續四個交易日下跌，價格回升的主要原因是幾個重大的關稅談判已經或即將達成協議。歐盟與美國的貿易談判，傳出正朝著達成協議的方向邁進，美國將對多數歐盟產品加徵15%關稅，類似稍早宣布的美日貿易協議。

另外，西德州原油周四上漲超過50日移動均線，在收盤前引發了一波技術性買盤。

周四盤中油價一度下滑，因為媒體報導川普政府決定允許雪佛龍恢復在委內瑞拉開採原油，投資人擔心，原本就面臨供應過剩風險的市場將迎來更大供應量。

市場情報公司Kpler美洲區首席石油分析師Matt Smith說：「美國政府先前撤銷雪佛龍許可證實際上使中國受益，因為這些原油轉而流向中國市場。政府可能意識到這一點，加上墨西哥灣沿岸的供應問題，促成政策逆轉。」

金價方面，紐約黃金現貨價格周四繼續下跌，不過跌幅縮小。收盤跌0.55%，報每英兩3,368.68美元。

道富投資管理分析師Aakash Doshi表示，市場對貿易緊張的緩解態度樂觀，先是美國和日本達成協議，現在可能與歐盟也即將談成，風險資產再獲青睞，強勁的股市對避險資產黃金的上行構成壓力。不過，美國總統川普大動作親自到聯準會（Fed）視察受到爭議的整修工程，又令市場擔心他對Fed的持續施壓。

Doshi說，「任何對聯準會獨立性的潛在干涉，都將在中長期內對黃金形成支撐」。

市場現在普遍預期美國聯準會在29日至30日的召開利率會議上，將維持利率不變。至於9月的降息可能性，市場仍在消化中。