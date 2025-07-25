日媒：台積電熊本二廠投產延至2029年上半年
日刊工業新聞周五報導，台積電（2330）在日本熊本縣菊陽町興建的第二座晶圓廠，投產時程將從原訂的2027年底延後至2029年上半年，遲滯達一年半。
台積電今年稍早曾以「當地交通問題」為由，預告延後動工，最新規劃顯示，工程將延遲至2025年下半年啟動。目前熊本一廠已於2024年底量產，主要生產12至28奈米製程的車用邏輯晶片與影像感測器。
日本是台積電海外布局的一環，該公司此前承諾在美國投資逾千億美元擴產。此次的延遲反映地緣政治與基礎建設挑戰，正影響全球半導體供應鏈重組步調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言