日媒：台積電熊本二廠投產延至2029年上半年

日刊工業新聞周五報導，台積電（2330）在日本熊本縣菊陽町興建的第二座晶圓廠，投產時程將從原訂的2027年底延後至2029年上半年，遲滯達一年半。

台積電今年稍早曾以「當地交通問題」為由，預告延後動工，最新規劃顯示，工程將延遲至2025年下半年啟動。目前熊本一廠已於2024年底量產，主要生產12至28奈米製程的車用邏輯晶片與影像感測器。

日本是台積電海外布局的一環，該公司此前承諾在美國投資逾千億美元擴產。此次的延遲反映地緣政治與基礎建設挑戰，正影響全球半導體供應鏈重組步調。