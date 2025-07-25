英特爾Q3營收展望樂觀 但大砍晶圓廠擴建計畫 本輪計畫裁員15%

英特爾周四公布的上季營收及本季展望均優於市場預期，但因同時宣布大幅縮減晶圓廠擴建計畫，盤後股價下跌近5%。

英特爾預計第3季營收將落在126億至136億美元之間，中值131億美元，高於分析師預估均值126.5億美元。該公司預估本季損益兩平（不含部分特殊項目），遜於市場預估的每股盈餘4美分。

至於第2季，英特爾營收達128.6億美元，優於市場預期的119.2億美元，與去年同期持平；調整後每股虧損10美分，遠遜於分析師預估的每股盈餘1美分。淨虧損擴大至29億美元（每股虧損0.67美元），主因是認列了8億美元的資產減記費用（主要是無法再利用的多餘設備）。

財務長辛斯納表示，上季需求強於預期是因為經濟並未如市場擔憂的那樣放緩。但他也坦承，部分需求可能源自消費者和企業為規避關稅影響而出現的「搶購」。

周四公布的員工備忘錄顯示，此輪裁員將削減15%員工，透過裁員與遇缺不補的方式，英特爾的核心員工數將從去年底的9.95萬人削減至7.5萬人。該公司已終止德國和波蘭的建廠計畫，並將測試與封裝業務整併至越南與馬來西亞，位於俄亥俄州的先進晶片工廠也將放緩建設，更宣告「每筆投資都須具備經濟效益」的新鐵律。

3月上任執行長的陳立武坦言，過去幾年英特爾「投資過多、過早」，導致廠房布局分散、使用率低下。他強調新一代14A製程等重大投資都將根據確認過的客戶承諾推進。

備受關注的晶圓代工業務本季營收44億美元，虧損高達31.7億美元。以PC中央處理器銷售為主的客戶運算事業群，營收年減3%至79億美元。包含部分AI晶片但主要為伺服器處理器的資料中心事業群，營收年增4%至39億美元。

陳立武誓言全力奪回資料中心晶片市占，並為該部門尋找常任主管。他也將親自審核所有晶片設計直至投產前最終定稿階段。