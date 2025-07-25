星鏈全球斷網 數萬用戶受影響

億萬富豪馬斯克擁有的太空探索科技公司（SpaceX）旗下衛星網路服務「星鏈」今天出現網路中斷。根據斷線問題追蹤網站Downdetector的資料，有數萬名用戶受到影響。

路透社報導，星鏈（Starlink）在社群平台X發文表示：「星鏈目前網路中斷，我們正積極採取解決措施。」

彙整多方通報以追蹤服務中斷的Downdetector指出，在這波斷網高峰期間，超過6萬1000名用戶回報星鏈出現問題。

馬斯克（Elon Musk）在X發文說，服務很快就會恢復，「SpaceX將解決根本原因，確保類似情況不再發生」。

網路分析公司Kentik的專家馬多利（Doug Madory）表示，星鏈在美東時間下午3時13分左右似乎出現「全面中斷」，他在下午5時28分左右開始看到流量恢復。

馬多利向路透社表示，這次中斷為全球性，這種大規模的服務中斷很不尋常。

星鏈全球用戶突破600萬名，SpaceX現正將重心轉向剛起步的「衛星直連手機」（direct-to-cell）業務，為衛星群增添更大型衛星，以提升網路速度與頻寬。

SpaceX自2020年以來已發射超過8000顆星鏈衛星，現已在超過140個國家及地區提供服務。