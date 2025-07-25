美元反彈 市場關注關稅談判與Fed下周決策

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四（24日）微幅反彈，中止四連跌。美元兌日圓、歐元走升；歐洲央行維持利率不變，而日圓雖有升息預期支撐，仍不敵參院改選後的政治風險拖累。

周四美元指數上漲0.17%至97.377。美元兌日圓升值0.34%，報1美元兌147.01日圓。美元兌歐元上漲0.2%，報1.1749美元兌1歐元。

歐洲央行（ECB）周四一如預期維持利率在2%不變，在過去一年多次放鬆政策之後暫停降息，為的是要等待歐洲與美國未來貿易關係更加明朗，再行動。歐盟據了解即將與美國達成貿易協議，對等關稅可望比照美日協議也定為15%，並有可能擴大適用於汽車。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「我們已經認為歐洲央行9月降息的可能性肯定不到50%。」Manulife投顧分析師Erica Camilleri也表示，歐洲央行鴿派立場已經觸頂，ECB要再次降息，將會較受經濟成長形勢和貿易協議的影響，而不是看通膨。

日圓方面，由於日本銀行（央行）副總裁內田真一提到日美達成貿易協議減少了經濟不確定性，帶動市場對日本可能重啟升息的樂觀情緒。但是有些分析師認為，鑑於剛完成的參院選舉帶來的國內政治不確定性，日圓持續面臨阻力，反對黨正在考慮提出不信任案。

法國興業銀行外匯策略師Olivier Korber是樂觀那一派，他仍預期日圓可望再反轉走強，理由正是美日貿易協議帶來的支撐和日銀升息前景。

下周，美國聯準會（Fed）將召開利率會議，市場預期Fed將維持利率不變，因決策官員大多認為要等待關稅對通膨和經濟成長的預期影響更為顯現之後，再採取適當行動。美國下周也將公布就業、物價、經濟成長一系列最新的經濟數據。

Osborne指出，下周有不少風險事件，除了聯準會的利率決策，還有許多新數據，可能會在一定程度上影響市場對9月的利率走向預期。