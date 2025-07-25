台積電ADR再漲0.53% 較台北交易溢價23.8%

黃仁勳以輝達執行長身份與公司AI晶片技術的突破性影響力，逐漸取代馬斯克和庫克，成為美中貿易與技術緊張局勢中的調解人。最近，黃仁勳遊說成功，推動美國解除對H20晶片的出口限制。輝達作為全球AI技術領導者，因其晶片在AI革命中的重要性成為關鍵影響者。儘管中國對輝達解禁表示期待，但也出現對其科技依賴的隱憂。隨美中關係的技術博弈升溫，輝達的定位仍面臨巨大挑戰。

2025-07-25 06:00