台積電ADR再漲0.53% 較台北交易溢價23.8%
台積電ADR周四（24日）繼續上漲0.53%，收在241.60美元，較台北交易溢價23.8%。費城半導體指數同日上漲0.12%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌316.38點或0.70%，收在44,693.91點；標普500指數上漲4.44點或0.07%，收在6,363.35點；那斯達克指數上漲37.94點，或0.18%，收在21,057.96點。
台灣加權股價指數上漲55.06點，收在23,373.73點，台積電（2330）平盤，收在1,145元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 155.04 -0.09 155.50 -0.30
中華電 CHT 129.55 -0.83 129.50 +0.04
台積電 TSM 1,417.52 +0.53 1,145.00 +23.80
聯電 UMC 42.95 -2.14 43.50 -1.27
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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